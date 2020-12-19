ربة منزل تتهم طالب إعدادى بالتعدى الجنسى على طفلها بالمطرية

حررت ربة منزل بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية ، بلاغا تتهم فيه طالبا بالمرحلة الإعدادية بالتعدي الجنسي على نجلها تلميذ بالصف الاول الابتدائى ، عقب استدراجه إلى مركب صيد ناحية بحيرة المنزلة.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة المطريه يفيد بقيام هبة. م. ذ"، 37 عاما ربة منزل، مقيمة في بندر المطرية، وبتقديم بلاغ تتهم فيه "محمد. س. ن"، 13 عاما ، طالب الصف الأول الإعدادي، ومقيم في منطقة الغصنة، باستدراج نجلها "أحمد. أ. أ"، 6 سنوات، تلميذ بالصف الأول الإبتدائي، إلى أحد مراكب الصيد المتواجدة على شاطئ بحيرة المنزلة وهتك عرضه.

واضافت فى بلاغها أن نجلها وصل إلى المنزل في حالة انهيار وأبلغها بالواقعة.





وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته، أنكر ما نسب إليه من اتهامات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3578 إداري مركز شرطة المطرية، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات كلف المباحث بتحرياتها لكشف ملابسات الحادث وعرض الطفل على الطب الشرعى لبيان اثار التعدى.