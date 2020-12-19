ورش فنية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عددًا من المحاضرات الثقافية والورش الفنية، حيث عقد قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "تأثير المخدرات علي الإنسان" حاضر فيها علي عبد الغني، وذلك بمدرسة أحمد عرابي الثانوية.





وقال علي عبدالغني إن تعاطى المواد المخدرة تسبب ضعف الجهاز المناعى للإنسان مما ينتج عنه الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة والتى قد تؤدى للوفاة، وكذلك الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتلف واسع في الدماغ يمكن أن يؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية عن طريق التسبب في مشاكل بالذاكرة والإهتمام واتخاذ القرار، بما في ذلك الارتباك الذهني المستمر، وبعض المشاكل السلوكية.





ونفذ بيت ثقافة القصير ورشة فنية لتدوير مخلفات البيئة وعمل أشكال مفيدة مع المدربة أسماء عبدالرحيم، بإستخدام زجاجات المياه الفارغة الكبيرة ومقص وورق فوم ومسدس الشمع لعمل فازة ورد للزينة.





وفى مجال أنشطة الأونلاين، أعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية بالفوم مع المدرب عيد السويفي لعمل شنطة بإستخدام علبه فارغة مستهلكة وورق الفوم الملون وشريط من الستان ومستلزمات الستاير ومسدس الشمع.





كما بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية مع إبراهيم علي الذي قام بعمل شكل فنى "منظر طبيعى" بإستخدام ورق الكانسون وألوان المياه.





وقدم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة عن "ثقافة قبول الآخر" ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، موضحًا أن الآخر هو شخص مخالف للعقيدة أو العرق أو اللون أو الرأي، مضيفا أنه من الواجب علينا احترام الآخر مستدلاً على ذلك بتعامل رسولنا الكريم مع مشركي مكة ويهود المدينة وذلك يدل على سماحة الدين.



