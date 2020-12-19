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محافظات

وفاة طبيب بمستشفى مبرة المحلة بـ فيروس بكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:29 م
الدكتور عرقوب
الدكتور عرقوب
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احمد علي
توفي الدكتور  محمد عرقوب، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مبرة المحلة الكبرى التابع للتأمين الصحى بمحافظة الغربية، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

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ونعت نقابة الأطباء بالغربية اليوم السبت، الطبيب الراحل والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحى بمستشفي صدر المحلة الكبرى.

وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين، متمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينة طبيبة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل المستشفى وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية.
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