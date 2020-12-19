وفاة طبيب بمستشفى مبرة المحلة بـ فيروس بكورونا

توفي الدكتور محمد عرقوب، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مبرة المحلة الكبرى التابع للتأمين الصحى بمحافظة الغربية، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.









ونعت نقابة الأطباء بالغربية اليوم السبت، الطبيب الراحل والذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحى بمستشفي صدر المحلة الكبرى.



