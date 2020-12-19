الطويلة: ملف منتخب الشباب على رأس أولويات أحمد مجاهد

صرح محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم وعضو الجمعية العمومية بالإتحاد المصري لكرة القدم بأنه توقع أن تكون أولى مهام اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم من الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) برئاسة أحمد مجاهد، مراجعة الموقف القانوني لتعنت إدارة بطولة تصفيات الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا مع المنتخب المصري، وإستعادة الحقوق المسلوبة من المنتخب المصري في ظل إستسلام رئيس البعثة أمام اللجنة الطبية للبطولة بإعتبار المنتخب المصري منسحبًا أمام المنتخب الليبي في الجولة الأولى من بطولة تصفيات الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا والتي تُقام حاليًا بتونس.





وأضاف "الطويلة" أن رئيس البعثة بدا وكأنه لا يعرف أي قواعد أو لوائح تنظم وتحكم مثل هذه الحالات ، ولكن على العكس تمامًا أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية ملم بكافة بقواعد وقوانين ولوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بما يضمن إعادة الحقوق المسلوبة من المنتخب المصري للشباب.





وأكمل رئيس نادي النجوم لكرة القدم حديثه أن إستسلام رئيس البعثة لقرار إنسحاب المنتخب المصري في مباراته أمام المنتخب الليبي هو ما جعل اللجنة الطبية للبطولة تقرر إنسحاب المنتخب المصري بهذه السهولة في ظل لا مبالاه من جانب البعثة المصرية، ثم يعود رئيس اللجنة الطبية للبطولة ليقرر إنسحاب المنتخب المصري في مباراته أمس أمام المنتخب التونسي وهو أمر لا يخصه وإنما القرار يرجع الى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في مثل هذه البطولات الكبرى.





وإختتم "محمد الطويلة" حديثه بأن قبول الطعن على قرار إنسحاب المنتخب المصري للشباب أمام المنتخب التونسي وإقتراب المنتخب المصري من العودة الى حلبة السباق مرة أخرى ليس إنتصارًا لأحمد مجاهد في حد ذاته ، وإنما هو إنتصار للإدارة الرياضية المصرية الواعية بصرف النظر عن كونه مديرًا للجنة الجديدة أو عضو سابق بالإتحاد المصري لكرة القدم بل لإنه على علم ووعي باللوائح والقوانين وقادر على المحافظة على حقوق جيل كامل من مواهب مصر كادت أن تعطل مسيرتها بسبب إستسلام إدارة اللجنة الخماسية للهجمة الشرسة التي تم ممارستها على المنتخب المصري للشباب.