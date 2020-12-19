أخبار التوك شو..الأرصاد تحذر من أمطار الأربعاء المقبل..وزير النقل يزف بشرى للمصريين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو..





عرضت فضائية "MBC MASR2" تقريرًا يرصد فيديو لأب يفاجئ ابنته بوصلة مدح مؤثرة في عقد قرانها، حيث تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا الفيديو بقوة، ووصفه المصريون بأنه أجمل فيديو في عام 2020.













لأول مرة.. وزير النقل يزف بشرى سارة للمصريين بشأن النقل النهري

لفت إلى أن مصر استطاعت لأول مرة أن تحمل ميناء دمياط - اسكندرية مسئولية نقل القمح بالنقل النهرى ويتم نقله من الموانئ إلى الصوامع .

وتابع أن النقل النهرى من المتوقع أن يتطور ويتحسن خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه نقل صديق للبيئة ، وسيتم لأول مرة فى مصر شركات مصرية فى مترو الانفاق بمشاركة 4 شركات طنية مصرية من منطقة الهرم والرماية فى الخط الرابع من مترو 7 أكتوبر والقاهرة الجديدة .

شاهد.. ممرضة أمريكية تفقد وعيها عقب تلقيها لقاح كورونا

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو، اليوم السبت، لممرضة أمريكية تدعى تيفاني دوفر، فقدت وعيها خلال إجراء مقابلة صحفية، عقب تلقيها لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في مستشفى بولاية تينيسي.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، التي نقلت الخبر، إلى أن "الحادث وقع خلال مقابلة أجرتها المرأة عقب تلقيها التطعيم". وأفادت الصحيفة بأن "الممرضة قالت للصحفيين، إنها أصيبت بالدوار ثم فقدت الوعي". وأضاف المهندس "محمد شامل"، الزوج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2"، أن اختياره لهذه الزوجة ليس اجتهادا منه أو اجتهادا من أهل الزوجة، ولكن هو كرم من الله، معقبًا: "الزواج ده رزق"، مشيرًا إلى أنهم يعيشون في العاشر من رمضان، وتعرفوا على بعضهما بسبب وجود أصدقاء مشتركة بينهما كثيرة.



وزيرة التخطيط: 6 ملايين عامل تقدموا للحصول على منحتي صندوق الطوارئ ورئيس الجمهورية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك 6 ملايين عامل تقدموا للحصول على منحتي صندوق الطوارئ ورئيس الجمهورية.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أن الدولة اعتمدت خلال أزمة كورونا على سياسات نقدية مرنة للشركات، لتخفيف آثار الأزمة على العاملين بالمنشآت المتضررة.





أشعة تشخيصية.. خطوات نقل 22 مومياء إلى المتحف القومى بالفسطاط

قال الدكتور أحمد إبراهيم، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إنه سيتم نقل 22 مومياء تخص 18 ملكا و4 ملكات، من المتحف المصرى إلى متحف القومى للحضارة بالفسطاط، وذلك خلال الأيام المقبلة.







سر العثور على 40 مومياء بعد اختفائها 149 سنة.. خبير أثري يكشف التفاصيل

قال الدكتور أحمد إبراهيم ، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة: إنه سيتم نقل 22 مومياء تخص 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري إلى متحف القومى للحضارة بالفسطاط وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن هذه المومياوات تم العثور عليها فى الخبيئة الملكية التى تم اكتشافها 1871 على يد مجموعة من الأهالى الذين يسكنون فى منطقة قرنة فى الأقصر واستمروا فى أخذ القطع وبيعها على مدار 10 سنوات وكانوا حذرين للغاية خاصة مع دخولهم 3 مرات فقط خلال 10 سنوات. وأضاف إبراهيم، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية TEN، أن الهدف من توجيه عرض هذه المومياوات فى المتحف القومى للحضارة، هو أن تكون فى بؤرة العرض ووسيلة جذب قوية، مشيرا إلى عمل دراسات عن هذه المومياوات وأشعة تشخيصية والتعرف على طبيعتها، وترميم وعمليات صيانة. كما أشارت إلى مبادرة "المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة"، والتي مدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى 3 أشهر إضافية للمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم.



كورونا يهدد منتخب الشباب.. شاهد| تفاصيل تقدم مصر بتظلم وشكوى لـ الكاف الإفريقى

قال محمد يحيى، الناقد الرياضى، إنه كان من المفترض أن يلعب منتخب الشباب أمس "الجمعة" مباراة فى تونس لاستكمال البطولة، وكان اللاعبون على أتم استعداد لخوض المباراة.

وأضاف محمد يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة أرسلوا اثنين من اللاعبين خاصة مع وجود عجز فى عدد اللاعبين ووفقا لقرارت الاتحاد الإفريقى بوجود 15 لاعبا على الأقل نتيجتهم سلبية من فيروس كورونا.



فيديو.."صدى البلد" يسلط الضوء على جولة الرئيس السيسي بـ الدائري الأوسطي

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فيديو للجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للطريق الدائري الأوسطي، وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية لعدد من المحاور الجديدة، خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومترا، وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.





