هجوم شديد من الأحزاب على البرلمان الأوروبى بشأن تقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر..ويؤكدون: لا يعبر عن واقع الأمور.. ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف معادية للقاهرة

مبني على ازدواجية المعايير.. مستقبل وطن يرفض بيان البرلمان الأوروبي





نائب وفدي:

تقرير البرلمان الأوروبي عن مصر مسيس وغير موضوعي





حزب المؤتمر:

البرلمان الأوروبي اعتمد على أكاذيب الإخوان في تقريره عن مصر





استنكر ادعاءات الاتحاد الأوروبي.. «المصريين الأحرار» يؤكد:

مصر دولة قانون ومؤسسات









شن عدد من الأحزاب هجوما شديدا على البرلمان الأوروبى بعد التقرير الذى أصدره بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ، حيث أكدوا أن هناك ازدواجية فى المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول، التى تشهد أزمات سياسية تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي علي تلك الدول ، كما أشاروا إلى أن هذا التقرير لا يعبر عن واقع الأمور في مصر، ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية.









فى البداية رفض حزب "مستقبل وطن" التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واصفًا إياه بالمسيس وغير الموضوعي والمبني علي ازدواجية المعايير، مؤكدًا رفضه لما استند عليه البرلمان الأوروبي فى تقريره. وقال حزب مستقبل وطن فى بيان صحفى، إن هناك ازدواجية فى المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول، التى تشهد أزمات سياسية تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي علي تلك الدول، لافتًا إلى أن هناك اجزاء من تقرير البرلمان الأوروبي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في بعض دول أوروبا. وشدد "مستقبل وطن" على أن "التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقيه فيما تناوله من أرقام خاصه بما يسمى بالاختفاء القسري، الذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفية إرهابية وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعة الإرهابية"، موضحًا أن البرلمان الأوروبي أصبح يوظف قواعد القانون الدولي الإنساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن". وأضاف حزب مستقبل وطن أن التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات، كما أن التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين، لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة و عدم تحقيق الأمن في العديد من الدول. وأشار حزب مستقبل وطن في بيانه إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الاوروبية أكبر من صدور تقرير مسيس وغير موضوعي من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها وسوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان.





وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب الأوروبي يحاول أن يجعل من نفسه وصيا على الدولة، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بذلك.

وأضاف "محسب"، في بيان اليوم، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر غير موضوعي وغير محايد، وتضمن الكثير من المغالطات التي تختلف مع واقع الأمور.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التقرير لا يعبر عن واقع الأمور في مصر، ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية، متابعا "يبدو أنه تقرير هدفه خلق هجوم غير مبرر على الدولة المصرية في الوقت الحالي".

وتابع الدكتور أيمن محسب "على البرلمان الأوروبي ألا ينصب نفسه ‏وصيًا على مصر، والبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أجندات معينة داخلية وخارجية لصالح الجماعات المتطرفة".

وشدد عضو مجلس النواب، على أن حالة حقوق الإنسان في مصر تحسنت بصورة كبيرة عما كانت عليه في السنوات الماضية، واستضافة مصر مؤخرا العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يثير الشكوك حول الهدف من هذا التقرير المشبوه وتوقيته.

واختتم: انتقاد البرلمان الأوروبي للقضاء المصري تدخل في الشأن الداخلي غير مقبول ويهدر التقرير مبدأ الفصل بين السلطات القائم في مصر، حيث ان انتقاد البرلمان الاوروبي للقضاء المصري هو سابقه لم تحدث ولن يسمح بها لأن القضاء المصري الذي اتسم بالعدل والحكمه والمشروعية من عصر الفراعنه عندما لم يكن هناك علي ظهر الأرض عداله أو نظام قضائي مثيل وكان منفردًا مغردا في ساحة العدل وحيدًا.

كما أوضح أن القضاء المصري الذي شهد له في العصر الحديث ولا سيما السنوات الأخيرة شهد له بالاستقلال والنزاهة والشرعية وهو ركن الدولهً والمواطن الحصين لا يمكن أن نقبل المساس به من قريب أو بعد بأي حال من الأحوال وأن ما يفعله البرلمان الأوروبي يدعو إلي الوقوف والرد والاستهجان





وأعلن حزب المؤتمر رفضه التام لأى محاولات من البرلمان الأوروبي او أى دولة او منظمة على مستوى العالم كله استغلال ملف حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية وان مصل هذه المحاولات ستكون فاشلة مؤكدًا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى اول دولة على مستوى العالم لاتحترم فقط حقوق الانسان ولكن تطبق حقوق الانسان بمفهومها الشامل.





وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له اليوم إننا ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية نرى اهالينا من البسطاء والفقراء يتمتعون بحقوقهم الاساسية فى السكن والعيش الكريم والصحة والتعليم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عند اتخاذ قرارات الاصلاحات الاقتصادية للحفاظ على حقوق الانسان المصرى معلنا رفضه القاطع للهجوم والاكاذيب ضد الدولة المصرية والتى لايرددها سوى اعضاء تنظيمات الجماعات والتيارات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية وهو مايقابل بالرفض من كل المصريين.





وأضاف الربان عمر المختار صميدة ان كل ماجاء فى بيان البرلمان الاوروبى لااساس له على ارض الواقع خاصة ان جميع المحبوسين في السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعي وفق اتهامات أو قضايا وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التي ينظمها القانون والدستور مؤكدًا ان ذلك يتم فى اطار من القانون والدستور ومن القضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل وان محاولات البرلمان الاوروبى مرفوضة خاصة أنها تعتمد على اكاذيب وافتراءات ترددها جماعة الاخوان الارهابية ضد الدولة المصرية.





واستنكر حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، استغلال الاتحاد الأوروبي ورقة حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية.





وقال الحزب، في بيان له، إننا كحزب سياسي مصرى نرفض شكلا وموضوعا الهجوم غير الموضوعي والمغالاة على المؤسسات الوطنية؛ كما نشجب وبشدة إعادة أسلوب خلط الأوراق السياسية في الملف الحقوقي من جديد.





وأضاف الحزب، أن جموع الشعب المصري يفطن جيدا أسلوب استخدام حقوق الإنسان من جانب البعض لمحاولة الهجوم علي مصر وقيادتها وهو أمر مرفوض وبات مسلسل سمج ومحروق.





وتساءل الحزب: "هل يملك من يزعم تلك الادعاءات والمغالطات قرائن علي تلك المزاعم؟ ولماذا يغفل هؤلاء الطفرة في غالبية الملفات واحترام مصر دوما فصل السلطات وأعمال مبادئ الدستور والقانون؟"





وأكد الحزب، رفضه بشدة أسلوب رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي "ماري أرينا"، وما قالته من ادعاءات بوجود قمع وما شابه من المصطلحات فضفاضة لتزييف الواقع.





كما أكد حزب المصريين الأحرار، أن جميع المحبوسين في السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعي وفق اتهامات أو قضايا، وليس هناك معتقلون بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التي ينظمها القانون والدستور.