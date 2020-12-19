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فن

داليدا خليل تكشف سر اهتمام النجمات بالإطلالات في المهرجانات.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:44 م
داليدا خليل في صدى
داليدا خليل في صدى البلد
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة داليدا خليل، عن السبب الرئيسى لاهتمام النجمات باطلالاتهن فى المهرجانات السينمائية وهذا ما وضح بشكل كبير فى مهرجانى الجونة والقاهرة السينمائيين. 

وقالت داليدا فى ندوة موقع صدى البلد: "السبب الرئيسى فى هذا الامر اهتمام السوشيال ميديا باطلالات النجمات فى العديد من المهرجانات وعلى الرغم من ان الاهم فى المهجرانات الفاعليات الا ان السوشيال ميديا تهتم بالاطلالات على حساب اى فعالية اخرى. 

واضافت داليدا: "بالتاكيد لابد من الاهتمام باطلالة النجمات وخاصة ان هناك عددا من النجمات يظهرن بشكل لافت فى المهرجانات المختلفة وهو ما وضح فى مهرجانى الجونة والقاهرة ولكن ايضا علينا التركيز على الفعاليات. 

وكانت حلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، ضيفةً على موقع "صدى البلد" الإخباري، للتحدث عن جديدها في عالم الفن، وأغنيتها الناجحة "شيك أوي".

وذكرت الفنانة داليدا خليل، خلال الندوة رأيها حول لقاح فيروس كورونا المستجد، وتشكيك بعض الفنانات فيه، قائلة إن كل شخص لديه رأي مخالف للآخر، وأنها تحترم رأي كل الآراء، لكن تجربتها الشخصية مع هذا الفيروس جعلها تخشى على نفسها وأهلها من هذا الوباء، منوهة إلى أن كل فنانة عبرت عن تجربتها الخاصة مع هذا الفيروس. 

وحول أعمالها الفنية خلال الفترة المُقبلة، أشارت داليدا خليل، أنها تحضر لأغنية جديدة سوف تكون استعراضية أيضًا، وسوف تعمل عليها بعد العودة إلى لبنان، معربة عن أمنيتها في إنجاز الأغنية في وقت قصير، وأن الأغنية سوف يكون بها أنواع جديدة من الرقص. 

وأشارت داليدا خليل، أن لديها عدة سيناريوهات درامية بين يديها، تفاضل بينهم، مشيرة إلى أنه إن لم تلحق بالسباق الدرامي الرمضاني، سوف تشارك بمسلسل عقب شهر رمضان مباشرة، لافتة إلى أنها لم تتمكن من المشاركة بأعمال سينمائية في لبنان لأن السينما مغلقة في الوقت الحالي هناك، وأنها تأمل في المشاركة بأعمال سينمائية مصرية. 


كانت المطربة اللبنانية داليدا خليل، حلت ضيفة على موقع "صدى البلد"، وذلك لتكريمها وللتحدث عن احدث أعمالها الفنية.

وكشفت داليدا خليل، عن كواليس أحدث كليباتها الغنائية "شيك أوي" وقالت: "الكليب أخذ تحضير 3 سنوات لأن الظروف كانت صعبة جدًا في السوق في الوطن العربي، إضافة إلى ظروف الكورونا".   
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