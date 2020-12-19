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فن

شبيهة ميرنا المهندس تكشف لـ صدى البلد عن أبرز أصدقائها من الوسط الفني.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:48 م
شبيهة ميرنا المهندس
شبيهة ميرنا المهندس
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كشفت ندى اكرم المعروفة بشبيهة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس عن اعجابها بعدد من الأفلام المصرية التى عرضت فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الاخيرة  التى انتهت منذ ايام. 

وقالت ندى فى ندوة صدى البلد : اعجبنى فيلم "حظر تجول" الذى تقوم ببطولته الهام شاهين وامينة خليل وارى ان الفنانة الهام شاهين كانت تستحق جائزة افضل ممثلة التى حصلت عليها حيث قدمت دورا جديدا ومختلفا ومليئ بالمشاعر والاحاسيس الصعبة. 

وأوضحت ندى: أن فيلم "عاش ياكابتن" للمخرجة مى زايد يستحق ايضا الثلاث جوائز التى حققها الفيلم فى المهرجان واعتبر هذا العمل من الأفلام جيدة الصنع خاصة انها اول تجربة للمخرجه فى عالم الأفلام التسجيلية. 

واشارت ندى الى أن لديها كثير من الاصدقاء داخل الوسط الفنى ولعل من ابرزهم شيكو وايمان العاصى ومنة شلبى واسماء جلال وهشام ماجد كريم فهمى واحمد السعدنى. 
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