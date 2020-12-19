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محافظات

حملات على المطاعم والمقاهى لمتابعة الإجراءات الوقائية بالغردقة.. صور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:04 م
حملات على المطاعم
حملات على المطاعم
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إبراهيم جادالله

 تابعت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ، الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ، من خلال حملة مكبرة على المطاعم والمقاهى والمحلات التجارية نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات التى يتردد عليها المواطنون لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

 

 قال اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة ، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة للمرور على المطاعم والمحلات التجارية والمقاهى ، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الدولة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات ورصد المخالفات.

 

أكد رئيس مدينة الغردقة تعليماته بأهمية المتابعة اليومية على جميع المحال التجارية من قبل رؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية ومساعدى رؤساء الاحياء الرقابية على المحلات والمطاعم والمقاهى ، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الحضري بمدينة الغردقة والتي تشمل عدة مناطق وأحياء سكنية.


ومن جانبه عقد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة اجتماعا مع رؤساء الأحياء والإدارة الهندسية والمهندسين القائمين بأعمال التطوير الحضري بمدينة الغردقة وطالب بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال من بردورات وإنترلوك وتبليط ودهانات وإنارة.


وشدد وجدي على ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تواجه المنطقة من إشغالات وتعديات تعوق أعمال التطوير موجها بالانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية قبل الأعمال.


كما تابع اللواء "حامد أحمد "رئيس حى شمال الغردقة اليوم أعمال التطوير بمنطقة العرب ومنطقة السوق القديم وحى مجاهد واكد في متابعته الميدانية بسرعه ردم جميع الكبلات الكهربائية وعمل اغطية لمطابق الصرف الصحي ورفع جميع المخلفات الموجودة بالمنطقة.


ومن جانبه عقد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة اجتماعا مع رؤساء الأحياء والإدارة الهندسية والمهندسين القائمين بأعمال التطوير الحضري بمدينةالغردقة وطالب بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال من بردورات وإنترلوك وتبليط ودهانات وإنارة.

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