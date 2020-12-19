حملات على المطاعم والمقاهى لمتابعة الإجراءات الوقائية بالغردقة.. صور

تابعت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ، الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ، من خلال حملة مكبرة على المطاعم والمقاهى والمحلات التجارية نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات التى يتردد عليها المواطنون لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

قال اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة ، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة للمرور على المطاعم والمحلات التجارية والمقاهى ، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الدولة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات ورصد المخالفات.

أكد رئيس مدينة الغردقة تعليماته بأهمية المتابعة اليومية على جميع المحال التجارية من قبل رؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية ومساعدى رؤساء الاحياء الرقابية على المحلات والمطاعم والمقاهى ، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



