كيا سيتلوس تشهد تعديلات كثيرة تعرف عليها.. فيديو

لاحظت كيا إقبالاً كبيراً على موديلها كيا سيتلوس ، لذلك قامت بإدخال بعض التحسينات والتعديلات على هذه السيارة، ووفقا للخبراء في كيا فإن التعديلات أدخلت على نماذج seltos المجهزة بمحركات 2.0 MPI، التي اتت بعم 149 حصان ، ومحركات 1.6 T-GDI التوربينية بعزم 177 حصانا.
كما حصلت السيارة المعدلة على خطوط إضاءة جانبية مميزة أسفل غطاء المحرك ، واكتسبت السيارة شبك أمامي مزينا بإطارات بارزة من الكروم اللامع .
وزودت السيارة بميزة تنبيه السائق لوجود ركاب في المقاعد الخلفية ، وحصلت على أنظمة مولتيميديا جديدة ، وهي قادرة على الأتصال لاسلكي مع الأجهزة والهواتف الذكية عن طريق بعض التقنياتApple CarPlay و Android Auto.
كما تم تغيير الواجهة ، حيث حصلت الواجهة على شاشات جديدة، وعدادات قيادة إلكترونية محاطة بإطار بارز موحدة ، أما بالنسبة لنسخ Premium من هذه السيارات فجهزت أيضا بنظام متطور لتجنب الاصطدامات الأمامية أثناء السير على الطرقات، ونظام أمان حديث لتجنب الحوادث على تقاطعات الطرق.
كما حصلت السيارة المعدلة على خطوط إضاءة جانبية مميزة أسفل غطاء المحرك ، واكتسبت السيارة شبك أمامي مزينا بإطارات بارزة من الكروم اللامع .
وزودت السيارة بميزة تنبيه السائق لوجود ركاب في المقاعد الخلفية ، وحصلت على أنظمة مولتيميديا جديدة ، وهي قادرة على الأتصال لاسلكي مع الأجهزة والهواتف الذكية عن طريق بعض التقنياتApple CarPlay و Android Auto.
كما تم تغيير الواجهة ، حيث حصلت الواجهة على شاشات جديدة، وعدادات قيادة إلكترونية محاطة بإطار بارز موحدة ، أما بالنسبة لنسخ Premium من هذه السيارات فجهزت أيضا بنظام متطور لتجنب الاصطدامات الأمامية أثناء السير على الطرقات، ونظام أمان حديث لتجنب الحوادث على تقاطعات الطرق.
تتمتع السيارة بهيكل أنيق بطول 4 امتار 37 سم ، والمسافة بين محوري العجلات فيه 263 سم ،وبقمرة مجهزة بمقاعد مخصصة لـ 5 ركاب ، ويمكن التحكم أيضا بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية .