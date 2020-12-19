إزاي تحمي طفلك من خطر الإصابة بكورونا خلال الرضاعة

من الضروري إرضاع طفلك رضاعة طبيعية. ومع ذلك ، فإن هذا الموقف يستدعي بعض الاحتياطات الخاصة ، خاصة إذا كان لديك أي أعراض لمرض فيروس كورونا الجديد COVID-19





بالإضافة إلى ذلك ، قد تجعل بعض الأدوية من الصعب عليك الرضاعة الطبيعية لأنها قد تؤدي إلى إبطاء إنتاج الحليب .









ووفقًا لموقع "HEALTHLINE" ، فإن هناك خطوات ضرورية تحمي طفلك من إنتقال عدوى "كورونا " ، خلال الرضاعة :





اغسلي يديك

من الضروري غسل يديك بشكل متكرر ، خاصة قبل وبعد حمل طفلك أو التعامل مع رضّاعات الأطفال وغيرها من أغراض الأطفال.





ارتدي قناعا

إن كانت لديك أي أعراض لـ COVID-19 أو كان لديك حتى فكرة أنك قد تكون مصابًا به ، فارتدي قناعًا أثناء إرضاع طفلك. ارتديه حتى لو لم يكن لديك أعراض.





وارتدي قناعًا أثناء حمل طفلك أو تغييره أو التحدث إليه. من المحتمل أن يكون هذا غير مريح بالنسبة لك - وسوف يذهل أو يشتت انتباه طفلك الصغير في البداية - ولكنه يمكن أن يساعد في منع الإصابة بعدوى فيروس كورونا.





طهري الأسطح

يتضمن ذلك أسطح العمل وطاولات التغيير والزجاجات والملابس. أيضًا ، نظف الأسطح التي لم تلمسها والتي قد تحتوي على قطرات هواء عليها.





قومي بتنظيف وتعقيم كل ما قد يلمس طفلك بعناية. يمكن لهذا الفيروس أن يعيش في بعض الخدمات لمدة تصل إلى 48 إلى 72 ساعة!





ضخ حليب الثدي

يمكنك أيضًا ضخ حليب الثدي وجعل شريكك أو أحد أفراد أسرتك يرضع طفلك. لا تقلق - هذا مؤقت. اغسلي يديك ونظفي أي منطقة من الجلد تلامسها مضخة الثدي.





تأكد من أن الزجاجة معقمة تمامًا بوضعها في الماء المغلي بين الوجبات. تطهير أجزاء حليب الثدي بعناية بالماء المغلي أو الصابون والماء.





احتفظي بحليب الأطفال في متناول اليد

حافظي على حليب الأطفال ومعقمة زجاجات الطفل على اليد على استعداد للذهاب، فقط في حالة.















