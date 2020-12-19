فى عيدهم الوطني.. إعلامية كويتية: تربطنا بالبحرين علاقات نسب ودم

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن مملكة البحرين الشقيقة تعيش أجواء من الفرح والاستقرار والازدهار فى ظل قيادتها الحكيمة، لافتة إلى أن احتفالات الشارع البحريني بالعيد الوطني عكست مدى الترابط والتلاحم بين المواطنين والقيادة.





وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العلاقات البحرينية الكويتية نموذجًا للعلاقات العربية العربية فالعلاقات بين البلدين راسخة ومتجذرة مبنية على وحدة الدم والمصير المشترك، لافتة إلى أن الشواهد التى تبرهن على مواقف البحرين والكويت كثيرة لا يمكن حصرها.





وأشادت "الإعلامية الكويتية"، بالنهضة التى حققتها المملكة البحرينية فى كافة المجالات سواء كانت سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أساسها المواطن البحريني الواعي ، مؤكدة أن النجاحات التى تشهدها المملكة تنعكس على الأشقاء بالأمن والإستقرار فأمن دول الخليج لا يتجزأ.





وحققت مملكة البحرين إنجازات حضارية ضخمة عبر «رؤية البحرين 2030» والمشروع الإصلاحي الذي تقدم بالبلاد على صعيد الإصلاحات السياسية والديمقراطية، وصون حقوق الإنسان، وتمكين المرأة مثل الشيخة هيا راشد آل خليفة التي قدمت تجربة دبلوماسية رائدة عندما مثلت البحرين رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ61 عاما 2006.





وآثر البحرينيون جمع العيدين إلى يوم واحد.. فبات عيد الاستقلال موافقا لعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الـ16 من ديسمبر من كل عام، ليقرنوا بذلك الاستقلال بالوفاء.





فيما شهدت العاصمة البحرينية المنامة احتفالات عارمة عبرت عن فرحتهم بالعيد الوطنى رصدتها عدسة موقع صدى البلد.