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عراقيون يستخدمون الحجامة لمواجهة كورونا.. تفاصيل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:52 م
استخدام الحجامة لتخفيف
استخدام الحجامة لتخفيف من آلام الإصابة بكورونا
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ندى رأفت

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا، يرصد استخدام العراقيين الحجامة؛ لتخفيف آلام الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير ، أنه في غرفة صغيرة بمدينة النجف العراقية ، يلجأ عدد من الرجال لاستخدام " الحجامة " ، بإعتبار أنها تساعدهم على الشفاء من الإصابة بكورونا ، عبر خدش ظهورهم ، ووضع كؤوس فوقها لامتصاص الدم الخارج منها .

وأشار " حسين المالكي " ممارس الطب البديل ، وفقًا للتقرير، إلى أن  الإقبال على الحجامة زاد؛ لأن الناس يشعرون بعد الإصابة بالخدر و الخمول والركود ، وضيق النفس ، ولكن بعد استخدام الحجامة ، يشعر الشخص بتحسن وهذا وفقًا لتجربته الخاصة في هذا المجال منذ بداية فيروس كورونا حتى الآن .

وتابع التقرير ، أن على الرغم من ان هذا العلاج يشكك به الأطباء ، لكنه يشهد إقبالًا كبيرًا في العراق ، خصوصًا بعد تفشي وباء كورونا ، حيث أضاف " صاحب مهدي " ، أحد المتعافين من كورونا ، أنه قام بجلستين من الحجامة ، ويشعر بتحسن الآن أكثر من قبل ، ويستطيع التنفس بشكل أفضل ، مشيرًا إلى أن الآلام التي كان يشعر بها في قدمه ، ذهبت بعد استخدامه للحجامة .

ونوه التقرير ، إلى أن استخدم البشر الحجامة ، منذ أكثر من 5 آلاف عام ، لعلاج الكثير من الأمراض منها : الصداع ، وارتفاع ضغط الدم ، آلام الظهر، والرقبة، والاكتاف، والبطن، وأمراض القلب، والاكتئاب، السمنة، والعقم، ومشاكل الحيض، والشلل، والأمراض الجلديّة، ودوالي الساقين، والضعف الجنسيّ، ونزيف الرحم، و المغص المزمن، وانقطاع الدورة، وغيرها.

وأشار التقرير ، إلى أن الحجامة تساعد في تقوية المناعة في الجسم ، وتساهم في تنشيط خلايا المخ، وتقوية الذاكرة ، وتُحفز الغدد، وتنظم عملها ، وتحسن عمل العقد الليمفاوية و أوردتها ، بالإضافة إلى أنها تزيد من تدفق الدم وتنشطه، وترفع معدل الكورتيزون الطبيعي الموجود في الدم، وبالتالي تؤدّي إلى تخفيف الأوجاع، والألم الناتج عن بعض الأمراض.

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