أكثر 3 سيارات مبيعاً من جيل التسعينيات في مصر الآن

شهدت سوق السيارات المصرية فى بداية تسعينيات القرن الماضى انتشار كبير لسيارات الدفع الرباعي، حيث إنها أخذت شعبية كبيرة وقتها، لقدرتها على تلبية جميع المهام الصعبة والشاقة مثل اجتياز الطرق الوعرة والمنحدرات.

ولذلك يقدّم موقع "صدى البلد" الإخبارى بأكثر 3 سيارات مبيعًا من جيل التسعينيات بالأسعار داخل السوق المصرية الآن.

1- شيفروليه Blazer 1998

ظهرت السيارة شيفروليه بلازر لاول مرة فى السوق المصرية كموديل عام 1995، واتخذها المواطنين كسيارة عملية كما انها طرحت باكثر من محرك الأول يأتي بسعة 5.7 لتر V8 و يولد بقوة 190 حصان و338 نيوتن متر من عزم الدوران وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، أما المحرك الثانى 4.3 لتر V6 الذي يدفع بقوة 179 حصانا، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم خلال 10 ثوانٍ، وهو عزم قوي لسيارات الدفع الرباعي .

وتتواجد السيارة شيفروليه Blazer 1995 حتى يومنا هذا فى الشارع المصرى، حيث يتراوح سعرها ما بين 125 ألفًا و140 ألف جنيه مصرى فى سوق المستعمل حسب الحالة العامة للسيارة .





2- جيب cheeroke 1998

تألقت السيارة جيب cheeroke موديل 1998 فى الأسواق المصرية، وتمكنت من إثبات وجودها بقوة كسيارة دفع رباعي، كما أنها جاءت بمحركين الأول 2500 لتر بقوة 125 حصان، فيما ان المحرك الأكبر V6 بسعة 4000 لتر وينتج 175 حصان، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات وتتسارع السيارة من وضع السكون إلى 100 كلم فى غضون 14 ثانية .

و تأتي جيب cheeroke موديل 1998 بسعر يتراوح من 90 حتى 120 ألف جنيه مصرى فى سوق المستعمل، وهو الأمر الذى يترتب على الفئة و الحالة العامة للسيارة.





3- شيفرولية Frontera 1998

اتسمت شيفروليه Frontera موديل 1998 بكثير من التحسينات الداخلية والخارجية لطرازاتها، وأصدرت بمحرك ٣.٢ لتر مقترن باختيار ناقل حركة يدوي / أوتوماتيكي وقد طور محرك V6 القوي بشكل خاص، ينتج قوة 205 حصان و290 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى.

وجاءت شيفروليه Frontera 1998 بسعر يبدأ من 100 الى 120 الف جنية مصرى فى سوق المستعمل حسب الحالة العامة للسيارة.