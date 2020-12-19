نتائج متميزة لاتحاد الشرطة في بطولة القاهرة لكمال الأجسام

حقق فريق اتحاد الشرطة الرياضي لكمال الأجسام انتصار مميز في بطولة منطقة القاهرة للناشئين في كمال الاجسام تحت ١٩ سنه والتي أقيمت بمركز شباب منشية ناصر بمشاركة العديد من الاندية المصرية ووصل عدد المشاركين ٣٠٠ لاعب وأسفرت النتائج عن فوز اتحاد الشرطه الرياضي بالترتيب الأول على جميع الانديه وحصولة على كأس البطوله وجاء بعده نادي السكه الحديد في الترتيب الثاني ثم نادي الداخليه في الترتيب الثالث .





وقد احرز لاعبي فريق اتحاد الشرطة الرياضي ٦ ميداليات ذهبيه و٣ فضيه وواحده برونزيه ونتائج أخرى متميزه حيث حقق الاعب عادل البنداري المركز الأول في وزن ٦٠ ك ، كما حصل الاعب نبوي حسن علي المركز الثاني وحصل الاعب محمد فريد على المركز الخامس ايضا في نفس الوزن ،بينما حصل اللاعب محمد صبري عبد الحميد على الترتيب الأول وذهبيه وزن ٦٥ ك وحقق الاعب محمد صبري حنفي الميدالية الذهبيه وزن ٧٥ ك، وحصل اللاعب عمر عبدالجليل على فضية نفس الوزن.





وحقق الاعب محمود وليد برونزية وزن ٨٥ ك، بينما حصل الاعب محمد اشرف على الترتيب السادس في نفس الوزن ، كما حصل الاعب محمد السيد علي ذهبية وزن ٩٠ك، وحصل الاعب رجب طه على المركز الرابع في نفس الوزن وحقق الاعب محمد جمال ذهبية وزن ٩٥ك، كما حقق الاعب الحسيني محمد ذهبية وزن ١٠٠ك وجاء الاعب محمد صلاح الدين في المركز الثاني في نفس الوزن.

تجدر الإشارة أن الدعم اللامحدود من قبل اللواء حسين هيبه مدير الاداره العامه لإتحاد الشرطه الرياضي والعقيد احمد سامي مدير إدارة التدريب ورئيس جهاز رياضة كمال الاجسام في اتحاد الشرطه الرياضي كان له مفعول السحر لتفعيل نشاط كمال الاجسام من جديد وكانت هذه الانطلاقة الحقيقية وتحقيق نتائج متميزة خاصة بعد تعيين المدرب صاحب الخبرة الكبيره الكابتن محمد محسن وتسلمه المقاليد الفنية مؤخرًا مع باقي الجهاز الفنى الكابتن محمد نوفل والكابتن مجدي فتحي وقد ظهرت النتائج سريعا في البطولة الأخيرة.





ومن جانبه أكد الكابتن محمد محسن المدير الفنى لكمال الأجسام في اتحاد الشرطة الرياضي أن النجاح لايأتي صدفة ولاكن في ظل إدارة احترافية متمثلة في اللواء حسين هيبه مدير الاداره العامه لإتحاد الشرطه الرياضي الذي يوفر المناخ المناسب للنجاح والعقيد احمد سامي مدير اداره التدريب و رئيس جهاز رياضه بناء الاجسام بإتحاد الشرطه الرياضي الذي يقدم كل الدعم الفني والمعنوي ويتابع بنفسه كل كبيرة وصغيرة وله دور كبير في النجاحات التي تحققت ونظرًا لانه رياضي محترف يقوم بجهد مضاعف في تذليل كافه العقبات ويضع الحلول العلمية لها.