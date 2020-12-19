عقوبة تصل للإعدام.. مصير والديّ طفل الهرم ضحية التعذيب وتعاطى المخدرات

واحده من الجرائم البشعة التى انتشرت مؤخرا فى المجتمع وهى جريمة التعذيب وإكراه الاطفال على ارتكاب افعال إجرامية ومنها جريمة طفل الهرم الذى تجرد والداه من كل معانى الرحمة والإنسانية وقاما بتعذيبه واكراهه على تناول المواد المخدرة وتصويره، ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى متفاخرين بهذه الافعال الإجرامية، الامر الذى أثار غضب المواطنين وعلى الفور قامت الاجهزة المعنية بالقبض عليها و أمرت النيابة العامة بحبس والدي الطفل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ويستعرض صدى البلد، أبرز العقوبات التى جاءت فى القانون فيما يلى:

كما، تنص المادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهرًا مخدرًا فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تنص المادة رقم 34 مكررًا من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".





وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتًا مخدرًا أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.





كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.