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رياضة

عماد النحاس: شيكابالا كان مشروع محمد صلاح من بدري.. وهذا اللاعب كنت برتاح لما أشوفه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:00 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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عبدالله هشام
أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن مسألة كونه أفضل مدرب في الدوري المصري الموسم الماضي لا تشغله مشيرا إلى ان الاهداف التي يحققها مع الفريق هي الأهم. 

وأضاف عماد النحاس خلال حوار مع سيف زاهر عبر قناة اون تايم سبورت: النادي الأهلي بالنسبالي مختلف واقبل بأى منصب داخل القلعة الحمراء، ونفس الأمر إذا استدعاني منتخب مصر سأسعي لخدمة بلادي، انا ادعم حسام البدري وجهازه مع منتخب مصر. 

وعن الفوز علي بطل جيبوتي بـ 9 أهداف قال: لم نكن نتوقع النتيجة الكبيرة امام بطل جيبوتي ولكن اصرار اللاعبين علي عمل تاريخ لهم في البطولة كان حافزا لتحقيق النتيجة الكبيرة. 

وعن أفضل مدرب في مصر الموسم الماضي: فايلر وكارتيرون أفضل مدربين في الدوري المصري لكن نهايتهما احزنتني جدا. 

وعن علاقته بـ حسام حسن وابراهيم حسن: علاقتي جيدة بهم ولا يوجد مشكله معهم وعلاقتي بكل المدربين جيدة.

وعن ضم صالح جمعة للمقاولون: أتعرض عليا ضمه ولكن صالح جمعه حاله خاصة للغاية في الدوري المصري بعيدا عن موهبته لكن كنت سأحمل هم الحديث معه وأثر في حق نفسه والنادي الأهلي.

وعن شيكابالا قال: لاعب كبير واعرفه منذ 10 سنين وهو كان مشروع محمد صلاح من بدري في 2005 كان سينضم للنادي الاهلي وهو قادم من اليونان وكان سيحقق انجازا كبيرا جدا وبطولات.

وعن محمد بركات قال: كنت برتاح نفسيا لما اشوفه في الملعب وكان سيكون أسطورة مصر. 

واختار عماد النحاس أفضل تشكيل بالنسبة له كالآتي : 

حراسة المرمي : محمد الشناوي 
الدفاع : علي معلول وايمن اشرف والونش ومحمد هاني 
الوسط : قفشة او عبدالله السعيد وديانج وساسي 
الهجوم : حسين الشحات وبنشرقي ومصطفي محمد
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