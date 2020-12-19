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أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني يشيد بأداء سفارة بلاده في القاهرة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:53 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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محمود نوفل
أطلع نائب رئيس الوزراء الاردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال زيارته اليوم السبت لمقر السفارة الأردنية في القاهرة، على آليات سير العمل والخدمات المقدمة للجالية الأردنية في مصر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها للسفارة على هامش مشاركته في الاجتماع الثلاثي التشاوري مع وزيري خارجية مصر وفلسطين.

وشدد الصفدي،  على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات القنصلية، التي يحتاجها الأردنيون المقيمون في مصر وفق ماذكرت صحيفة الغد الاردنية. 

واثني الصفدي بالجهود الكبيرة التي بذلها كادر السفارة في خدمة الجالية الأردنية خلال الفترة السابقة، والتي شهدت قيودا فرضتها جائحة كورونا على حركة السفر، وتطلبت عمليات إجلاء من خلال السفارات الأردنية في الخارج لتسهيل عودة الأردنيين إلى أرض الوطن.
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