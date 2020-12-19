خطأ لا يغتفر .. كيف قاد "أبو حذيفة" أكبر صحيفة في أمريكا لفضيحة كبرى؟

تحدث هوارد كورتز، المحلل في شبكة فوكس نيوز، ​عن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي لم تراعِ قبل نشرها لقصة حول إرهابي سابق، الدقة اللازمة للعمل الصحفي، وتقديمها لادعاءات كاذبة بشأن تنظيم داعش الإرهابي.





حديث "كورتز" لم تنكره الصحيفة ، التي اعترفت أنها وقعت في خطأ مهني كبير، بعدما نشرت قصة كبيرة على أجزاء صوتيه ، لرجل ، زعم أنه عمل لدى داعش في سوريا، وارتكببجرائم كبيرة بحق المدنيين، لم تتأكد معها من مزاعمه التي تبين عدم صحتها وفبركتها.





ونشرت نيويورك تايمز تصحيحًا يقول إن "ادعاءات الإرهابي المزعوم، شهروز تشودري، الذي ادعى أنه ارتكب فظائع في سوريا لصالح داعش، أمر غير صحيح، وهو في حقيقة الأمر لم يرتكبها، وهو ما يقول إن الصحيفة حرصت على عمل سبق صحفي لم يراع الضوابط المعروفة، فروجت لرواية رجل يسعى للظهور.





وسبق وأصدرت صحيفة نيويورك تايمز، برنامجا صوتيا، مكونا من 12 جزءًا ، بعنوان "الخلافة"، يتحدث حول تنظيم داعش الإرهابي وعملياته.





و تضمنت أجزاء البرنامج حديثًا عن تكتيكات الجماعة الإرهابية ونفوذها في سوريا، مدفوعة بشكل أساسي بما رواه شهروز تشودري، الرجل الكندي من أصل باكستاني ، والذي أطلق على نفسه اسم أبو حذيفة، وادعى أنه كان عضوًا في التنظيم وشارك في عمليات قتل في سوريا، وقاد الصحيفة للخطأ الكبير، الذي لم تكتشفه إلا مؤخرًا وعرضها لإنتقادات واسعة.





وكي تتأكد الصحيفة من المعلومات (الملفقة) التي سبق ونشرتها، اتخذت عددًا من الخطوات، بما في ذلك السعي للحصول على تأكيد من مسؤولي المخابرات في الولايات المتحدة ، والعثور على دليل مستقل لقصة حذيفة.





وفي سبتمبر الماضي، بعد عامين ونصف من إطلاق البرنامج، ألقت الشرطة الكندية القبض على حذيفة واسمه الحقيقي شهروز شودري، واتهمته بالخداع و اختلاق قصص وهمية وتقديم معلومات مضللة، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى أمور أخرى.





وفي هذا السياق، أكد مسئولون كنديون، إنهم يعتقدون أن رواية تشودري عن نشاطه الإرهابي السابق، ملفقة بالكامل، معتبرين إن الرجل يمر بحالة غريبة من الوهم جعلته يلصق نفسه باسم جماعة إرهابية بالغة الإجرام، ووجد في صحيفة النيويورك تايمز منصة نشرت اكاذيبه، وهو ما عرض مصداقية الصحيفة للخطر، بعدما لم تتأكد قبل نشر قصة تشودري في بادئ الـأمر قبل عامين ونصف العام.





وحول ذلك، قالت الصحيفة :"إن القصة التي ساقها تشودري لا تفي بمعايير الدقة وأنها لذلك بدأت تحقيقًا من الصحفي روكميني كالماتشي، الذي كان مسئولًا عن نشر حلقات تشودري، ولم يقم بعمله مع فريقه ويتأكد من مزاعم تشودري.





ويقول كيرتز محلل فوكس نيوز " ليس من الجيد المبالغة في تضخيم حدثٍ ما، لكن من الصعب انكار ما وقعت فيه صحيفة نيويورك تايمز، وما جره ذلك عليها من فشل كبير".





وأضاف كيرتز : أن الصحيفة "وقعت في حب فكرة إجراء مقابلة مع مقاتل سابق في داعش ليحكي للقراء على جرائم التنظيم كي تنفرد الصحيفة بالسبق المهم، لكنها نست أن تدقق أولًا فيما قدمته وظهر فيما بعد أنه ملفق ومفبرك من قبل تشودري".