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ديني

الحبيب علي الجفري: كورونا كشفت عوار الأنظمة الصحية في الدول المتقدمة.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:59 م
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
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محمود ضاحي
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إن جائحة كورونا على وشك أن تنتهي، والتطعيم قادم والعلاج سيقضي عليه.

وأضاف الجفري خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة قناة السويس، أن هناك أسئلة  في هذه الأزمة وهي ألا نكون مستهلكين ولانتعامل مع مايجري بحالة ردة الفعل، نحن أمة اقرأ التي يبنغي أن نفكر.

واستشهد الجفري بقوله تعالى: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ مشيرا إلى أنه لاينبغي أن نعيش حالة ردة الفعل،  كما أن هذه الأزمة  كشفت عن عوار الأنظمة الصحية عند بعض  الدول رغم أدواتها وتقدمها.


ونشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم  لتيسير المعيشة ، قال ﷺ ما يمنعُ أحدَكم إذا عسُرَ عليهِ أمرُ معيشته أنْ يقول إذا خرج من بيته: بسمِ اللهِ على نفسي ومالي ودِيني، اللهم رضّني بقضائي، وباركْ لي فيما قُدِّرَ لي حتى لا أُحبَّ تعجيلَ ما أخّرتَ، ولا تأخيرَ ما عجّلتَ.


ونشر الحبيب علي الجفري ، ‏كلمات من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الدَين وهي " اللهم اكْفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ.

وقال عبر الفيسبوك، إن للمؤمن في يوم الجمعة شأن عجيب، يُصلي ويُسلم على الحبيب، ويتلو الكهف بلسان رطيب، وله فيها دعوة لا تخيب مضيفا: أكثروا من الدعاء والصلاة على النبي ولا تنسوا قراءة سورة الكهف.

وذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الله ، وقال سيدنا محمد ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .. فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض .. وفيه النفخة.. وفيه الصعقة ..فأكثروا علي من الصلاة .. فإن صلاتكم معروضة علي .. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (أي بليت)

وقال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن اللهم صلّ وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وفي منشور سابق أوضح الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، أ‏ن من دعاء النبي‬ صلى الله عليه وسلم في الصباح "‏اللهم بِكَ أصبَحْنا، وبِكَ أمسينا، وبِكَ نحيا وبِكَ نَموتُ، وإليكَ النُّشُورُ" ‏وفي المساء: ‏اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المَصير.

وأضاف: نعيش حالة من الغفلة وإهمال الأدب القرآني، موضحا أن إهمال الأدب القرآني جعلنا نقع في فخ بأن المليار ونصف المليار مسلم ضد العالم بأكمله.
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