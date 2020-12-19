مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب مدارس الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2020/2021.





و وفقا للمواعيد المعلنة ، فقد تقرر أن تكون امتحانات الصف الرابع الابتدائي (عام - فصل واحد - مكفوفين ) والسادس (صم وبكم وضعاف سمع ) من 16 يناير حتى 18 يناير 2021 .





أما عن امتحانات الصف الخامس الابتدائي (عام - فصل واحد - مكفوفين) فمن المقرر أن تبدأ من 20 يناير حتى 23 يناير 2021 ، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي ( عام - فصل واحد - مكفوفين) من 24 يناير حتى 28 يناير 2021 .





وتبدأ امتحانات الصف لاول الاعدادي (عام - صم - مكفوفين - مهني) من 16 يناير حتى 27 يناير 2021.





بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الاعدادي (عام - صم - مكفوفين - مهني) من 17 يناير حتى 28 يناير 2021 .





أما عن امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الحيزة فمن المقرر أن تبدأ يوم 30 يناير وتستمر حتى 4 فبراير 2021 .



