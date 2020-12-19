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تعليم

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب مدارس الجيزة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:50 م
طلاب المدارس
طلاب المدارس
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ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

و وفقا للمواعيد المعلنة ، فقد تقرر أن تكون امتحانات الصف الرابع الابتدائي (عام - فصل واحد - مكفوفين ) والسادس (صم وبكم وضعاف سمع ) من 16 يناير حتى 18 يناير 2021 .

أما عن امتحانات الصف الخامس الابتدائي (عام - فصل واحد - مكفوفين) فمن المقرر أن تبدأ من 20 يناير حتى 23 يناير 2021 ، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي ( عام - فصل واحد - مكفوفين) من 24 يناير حتى 28 يناير 2021 .

وتبدأ امتحانات الصف لاول الاعدادي (عام - صم - مكفوفين - مهني) من 16 يناير حتى 27 يناير 2021.

بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الاعدادي (عام - صم - مكفوفين - مهني) من 17 يناير حتى 28 يناير 2021 .

أما عن امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الحيزة فمن المقرر أن تبدأ يوم 30 يناير وتستمر حتى 4 فبراير 2021 .

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي (صم وضعاف سمع) من 18 يناير 2021 حتى 27 يناير 2021، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي (الصم وضعاف السمع) من 28 يناير حتى 4 فبراير 2021 ، وتبدا امتحانات الصف الاول الثانوي (مكفوفين) من 16 يناير حتى 26 يناير 2021 ، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي (مكفوفين) من 27 يناير حتى 4 فبراير 2021 ، وتبدا امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي الفني بأنواعه من 18 يناير حتى 4فبراير 2021 .
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب مدارس الجيزة
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