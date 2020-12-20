جامعة حلوان تخوض ماراثون الانتخابات الطلابية فى 8 كليات بإجمالي 771 مرشحا.. ونجم : على المتنافسين عدم استخدام شعارات سياسية أثناء الدعاية

وجاءت أعداد المرشحين النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية على النحو التالى.









كلية هندسة حلوان 53 طالبا وطالبة، والحقوق 58 طالبا وطالبة، وهندسة المطرية 70 طالبا وطالبة، الآداب 84 طالبا وطالبة، وكلية الفنون التطبيقية 13 طالبا وطالبة، والتربية الفنية 8 طلاب وطالبات، وكلية التربية الرياضية بنين 49 طالبا، و كلية والتجارة وإدارة الأعمال 71.









وفي الكليات التي ليس بها انتخاب : كلية التمريض 23 طالبا وطالبة، كلية التربية 26 طالبا وطالبة، كلية الطب 21 طالبا وطالبة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 27 طالبا وطالبة، كلية العلوم 53 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 25 طالبا وطالبة، كلية السياحة والفنادق 18 طالبا وطالبة، التربية الموسيقية 14 طالبا وطالبة، كلية التربية الرياضية بنات 22 طالبا وطالبة، الفنون الجميلة 23 طالبا وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 27 طالبا وطالبة، وكلية الاقتصاد المنزلى 40 طالبا وطالبة، والخدمة الاجتماعية 46 طالبا وطالبة.









و صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بانه على الطلاب المرشحين عدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الانتخابية، مؤكدا حرص الجامعة لإجراء الانتخابات الاتحادية الطلابية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي .









ودعا الطلاب على المشاركة الفعالة بحرية كاملة أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير لاختيار ممثليهم من زملائهم الطلاب .









وأشار إلى أن هذه الممارسة تثري خبرات الطلاب وتضعهم على طريق ممارسة حقوقهم المشروعة بشكل ديمقراطى وتعودهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتساهم على زيادة انتمائهم للوطن، وفى إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل .









هذا وبدأت الدعاية الانتخابية الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج غدا الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020.









وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.









وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والاستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والأستاذة الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا ، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوا .



