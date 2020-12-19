نائب محافظ القليوبية: جار إنشاء مبنى الأورام والحروق بمستشفى بنها التعليمي

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم السبت جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.









وتفقدت إيمان ريان مستشفى بنها التعليمى وذلك بحضور الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى حيث بدأت بتفقد قسم الاستقبال وقسم الرعاية بالدور الرابع بالمبني القديم للمستشفى، وذلك لإنهاء أعمال تركيب شبكة الأكسجين بالمستشفى، ووجهت شركة الغازات بضرورة إنهاء أعمال تركيب الشبكة خلال هذا الأسبوع لبدء تشغيل المستشفى خلال أيام وذلك للاحتياج الشديد لرعاية المرضى بالإضافة إلى إنهاء مقاول الكهرباء أعمال شبكة الكهرباء للمستشفى واستلام ذلك غدا.





وأكدت نائب محافظ القليوبية أنه جار إنشاء مبنى الأورام والحروق والعلاج الإشعاعى للأورام بمستشفى بنها التعليمى مشددة على حرصهــا على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها لبيان مستوى الخدمة المقدم للمرضى وتوافر الأدوية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.





من ناحية أخرى تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ اصطفاف معدات مجالس المدن والأحياء، وذلك في إطار استعدادات محافظة القليوبية لتنفيذ التدريب العملى صقر 72 لمجابهة الأزمات والكوارث.





ووجّه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتمهيد أرض الاصطفاف والمقرر تنفيذه داخل أرض كلية التربية الرياضية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر.





كما تفقد المحافظ، معسكر الإيواء والذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها موجها بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي لوضع مخطط تفصيلي لاصطفاف المعدات داخل أرض الاصطفاف بالمنطقة اللوجيستية.





يذكر أن عملية المحاكاة تأتي ضمن خطة محافظة القليوبية لإدارة الأزمات والكوارث، حيث سيتم تنفيذ معسكر إيواء للمتضررين نتيجة حدوث هزة أرضية مع توفير كافة المستلزمات المعيشية والحياتية لمدة ٣ أيام لعدد ٢٢٠ متضرر، وستتم الاستفادة من هذه المحاكاة في تلافى أي سلبيات في حالة وقوع كوارث حقيقية.





كان حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اعلن بدء تغيير كابلات الكهرباء الهوائية للضغط العالي إلى كابلات أرضية بواسطة الشركة المسئولة حفاظا على أرواح الأهالي وذلك في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.