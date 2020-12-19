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تعليم

عميد طب حلوان انطلاق ماراثون الانتخابات غدا وسط إجراءات احترازية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:45 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، ان الكلية بها 21 طالبا وطالبة من مرشحي الانتخابات الطلابية بالجامعة، مشيرا إلى أن الطلاب بدأوا الدعاية للانتخابات والاستعداد لها حيث من  المقرر إقامتها غدا ، وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا. 

واكد "مهدى"، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن تلك العملية الانتخابية بجامعة حلوان  تسير كل عام بشكل إيجابي وطبيعي ويشارك فيها كافة طلاب الكلية ويشرف عليها لجنة متخصصة من إدارة الكلية لضمان نزاهة الانتخابات. 


  واضاف أنه سيتم التشديد على ارتداء الماسك الطبي لكل طالب وعدم خلعه نهائيا أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع حمل المطهرات الشخصية لكل طالب وعدم تبديل الادوات الشخصية بين الطلاب مثل الاقلام والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعى أثناء الانتخابات . 

وأعلنت جامعة حلوان العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021 بإجمالي 771 طالبا وطالبة، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة. وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، و الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، و الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا ، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوا .
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