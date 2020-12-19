عميد طب حلوان انطلاق ماراثون الانتخابات غدا وسط إجراءات احترازية

21 طالبا وطالبة









واضاف أنه سيتم التشديد على ارتداء الماسك الطبي لكل طالب وعدم خلعه نهائيا أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع حمل المطهرات الشخصية لكل طالب وعدم تبديل الادوات الشخصية بين الطلاب مثل الاقلام والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعى أثناء الانتخابات .





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وأعلنت جامعة حلوان العدد النهائي للطلاب المقبولين للترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021 بإجمالي 771 طالبا وطالبة، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة. وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، و الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، و الدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا ، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوا .

واكد "مهدى"، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن تلك العملية الانتخابية بجامعة حلوان تسير كل عام بشكل إيجابي وطبيعي ويشارك فيها كافة طلاب الكلية ويشرف عليها لجنة متخصصة من إدارة الكلية لضمان نزاهة الانتخابات.