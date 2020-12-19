أيمن أبو العلا يطالب البرلمان الأوروبي بعدم الانسياق وراء مزاعم معادية لمصر

رفض الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، محاولات التدخل الخارجية فى الشأن الداخلي المصري، المتمثلة في قرار البرلمان الأوروبي، حول حقوق الإنسان في مصر. ووصف القرار بأنه جاء مجحفًا، ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع في مصر، والتي تخضع للدستور والقانون، الذي يكفل حقوق الإنسان.





وأوضح "أبو العلا" أن المزاعم التي استند إليها قرار البرلمان الأوروبي، تنحاز بشكل واضح، إلى روايات تسوقها المنصات الدعائية المعادية للدولة المصرية، وتفتقد إلى الموضوعية.





وشدد عضو مجلس النواب على استقلالية وعراقة المنظومة القضائية المصرية، وأشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان منذ ثورة 30 يونيو 2013، وحتى الآن، بالشكل الذي يكفل استقرار الدولة، وسلامة مواطنيها، بما لا يخالف القانون والدستور والتشريعات الدولية ذات الصلة.





وقال "أبو العلا": "إن سعي الدولة المصرية، لتقنين أوضاع المؤسسات والمنظمات، العاملة على أراضيها، أمر بديهي، وقائم في كل دول العالم، التي تحترم سيادتها، وسلامة مواطنيها، ومقررات الدستور والقانون، وفي إطار توجه الدولة لدعم جهود المجتمع المدني، كشريك أساسي في جهود التنمية".





وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مصر دولة ذات سيادة، ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، كما ترفض التدخل في شؤون الغير، وطالما نادت بحماية وسلامة واستقرار الدول، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان، وحق أصيل في الحياة.





وطالب "أبو العلا" البرلمان الأوروبي، بتحري الدقة، وعدم الانجراف إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة.



