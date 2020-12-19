أيمن أبو العلا يطالب البرلمان الأوروبي بعدم الانسياق وراء مزاعم معادية لمصر

رفض الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، محاولات التدخل الخارجية فى الشأن الداخلي المصري، المتمثلة في قرار البرلمان الأوروبي، حول حقوق الإنسان في مصر. ووصف القرار بأنه جاء مجحفًا، ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع في مصر، والتي تخضع للدستور والقانون، الذي يكفل حقوق الإنسان.
وأوضح "أبو العلا" أن المزاعم التي استند إليها قرار البرلمان الأوروبي، تنحاز بشكل واضح، إلى روايات تسوقها المنصات الدعائية المعادية للدولة المصرية، وتفتقد إلى الموضوعية.
وشدد عضو مجلس النواب على استقلالية وعراقة المنظومة القضائية المصرية، وأشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان منذ ثورة 30 يونيو 2013، وحتى الآن، بالشكل الذي يكفل استقرار الدولة، وسلامة مواطنيها، بما لا يخالف القانون والدستور والتشريعات الدولية ذات الصلة.
وقال "أبو العلا": "إن سعي الدولة المصرية، لتقنين أوضاع المؤسسات والمنظمات، العاملة على أراضيها، أمر بديهي، وقائم في كل دول العالم، التي تحترم سيادتها، وسلامة مواطنيها، ومقررات الدستور والقانون، وفي إطار توجه الدولة لدعم جهود المجتمع المدني، كشريك أساسي في جهود التنمية".
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مصر دولة ذات سيادة، ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، كما ترفض التدخل في شؤون الغير، وطالما نادت بحماية وسلامة واستقرار الدول، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان، وحق أصيل في الحياة.
وطالب "أبو العلا" البرلمان الأوروبي، بتحري الدقة، وعدم الانجراف إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية.
أكد المجلس أنه كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.