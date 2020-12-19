تجديد حبس عصابة سرقة المترددين على البنوك ومكاتب البريد بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة في القليوبية اليوم السبت، حبس سيدتين وعاطل 15 يوما لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين عن طريق النشل، عقب خروجهم من البنوك ومكاتب البريد.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بضبط "ن. ق. س" 45 سنة ربة منزل ومقيمة في قرية "بلقس" بمركز قليوب و"د .س .ف" 20 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان و" ح. م .ع " 32 سنة عاطل ومقيم زاوية النجار مركز قليوب لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة للمواطنين عقب خروجهم من مكاتب البريد والبنوك وأثناء استقلالهم وسائل المواصلات يتم سرقتهم.





وعلى الفور تحرر محضر بالواقعة واعترف المتهمين بارتكابهم 8 وقائع سرقة بدائرة القسم وأرشدوا عن المضبوطات وأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم وتم التجديد لهم.





من ناحية اخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث اختفاء طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من والد فتاة تدعى يمنى طارق بالصف الثالث الثانوي، بتغيبها عن منزلها بعد خروجها للدرس يوم الأربعاء الماضى ولم تتوصل الأسرة لأي معلومات عنها.





وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض تغيبها وتولت النيابة التحقيق.





وكان شخص قد لقى مصرعه أثناء عبور طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام قرية كفر الحصة التابعة لمدينة طوخ، حيث اصطدمت به سيارة نصف نقل وتولت النيابة التحقيق.





كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بوفاة شخص إثر حادث اصطدام سيارة نصف نقل تحمل أرقام 2854 رل ي به أثناء عبوره طريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام كفر الحصة.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل جثة المتوفى لمستشفي بنها العام وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها.