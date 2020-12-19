بيجو وفيات كرايسلر تخططان لاندماج كامل

أكدت تقارير حديثة أن فيات كرايسلر وبيجو وسيتروين تخططان لإكمال اندماجهما قبل الموعد المحدد؛ وذلك خوفا من أي اضطرابات في عالم السيارات، ويهدف الاتفاق إلى الانتهاء منه في يناير 2021.
ومن المعروف أن موافقة الاتحاد الاوروبي لمكافحة الاحتكار، ستتم بحلول نهاية هذا العام، لتصبح الشركتان على المسار الصحيح، وذلك لتشكيل رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، تحت اسم "ستيلانتيس".
ولا تزال الشركات تتوقع، اجتماعا في 4 يناير؛ من أجل حمل المساهمين على التوقيع، وفقا لتقارير أوتو نيوز أوروبا.
ومن المعروف أن موافقة الاتحاد الاوروبي لمكافحة الاحتكار، ستتم بحلول نهاية هذا العام، لتصبح الشركتان على المسار الصحيح، وذلك لتشكيل رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، تحت اسم "ستيلانتيس".
ولا تزال الشركات تتوقع، اجتماعا في 4 يناير؛ من أجل حمل المساهمين على التوقيع، وفقا لتقارير أوتو نيوز أوروبا.
ووفقا لمصادر فإن الشركتين في عجلة من امرها للمضي قدما لتوفير 6.1 مليار دولار ، وذلك بالتعاون ككيان واحد .
وبالرغم من ذلك، فقد قالت الشركتان اللتان تبلغ قيمتهما السوقية مجتمعة 52 مليار دولار (195 مليار ريال) إن أسهم ستيلانتيس ستُدرج في بورصة باريس وإيطاليا ونيويورك.
كما ستعلن ستيلانتيس قريبا عن هيكلها الإداري الكامل ، ويتوقع أن يحتفظ الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر مايك مانلي بدور مهم في الشركة .
وسيقود كارلوس نتافاريس من بيجو سيرتوين مجموعة ستيلانتيس كرئيس تنفيذي ، ومن المثير للجدل أن تم استبعاده من مجلس إدار ستيلانتيس في سبتمبر الماضي.
وبالرغم من ذلك، فقد قالت الشركتان اللتان تبلغ قيمتهما السوقية مجتمعة 52 مليار دولار (195 مليار ريال) إن أسهم ستيلانتيس ستُدرج في بورصة باريس وإيطاليا ونيويورك.
كما ستعلن ستيلانتيس قريبا عن هيكلها الإداري الكامل ، ويتوقع أن يحتفظ الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر مايك مانلي بدور مهم في الشركة .
وسيقود كارلوس نتافاريس من بيجو سيرتوين مجموعة ستيلانتيس كرئيس تنفيذي ، ومن المثير للجدل أن تم استبعاده من مجلس إدار ستيلانتيس في سبتمبر الماضي.