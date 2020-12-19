بيجو وفيات كرايسلر تخططان لاندماج كامل

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ووفقا لمصادر فإن الشركتين في عجلة من امرها للمضي قدما لتوفير 6.1 مليار دولار ، وذلك بالتعاون ككيان واحد .



وبالرغم من ذلك، فقد قالت الشركتان اللتان تبلغ قيمتهما السوقية مجتمعة 52 مليار دولار (195 مليار ريال) إن أسهم ستيلانتيس ستُدرج في بورصة باريس وإيطاليا ونيويورك.



كما ستعلن ستيلانتيس قريبا عن هيكلها الإداري الكامل ، ويتوقع أن يحتفظ الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر مايك مانلي بدور مهم في الشركة .



وسيقود كارلوس نتافاريس من بيجو سيرتوين مجموعة ستيلانتيس كرئيس تنفيذي ، ومن المثير للجدل أن تم استبعاده من مجلس إدار ستيلانتيس في سبتمبر الماضي.

