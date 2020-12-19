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نشهد طفرة.. منظمة حقوق الإنسان: تقرير البرلمان الأوروبي اعتمد على منظمات معادية لمصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  عصام شيحة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،  تعليقا على تقرير البرلمان الأوروبي المغلوط عن مصر، إن  مجلس النواب اصدر بيانا قويا له دلالات كثيرة للرد على إدعاءات البرلمان الأوروبي عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف  عصام شيحة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية  عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يجب التعامل بندية في صيغة الرد على أي ادعاءات ومصر تبنت رؤية واستراتيجية لحالة حقوق الإنسان في مصر وحققت إنجازات غير مسبوقة في هذا الملف ".

 وتابع عصام شيحة:"  الدولة المصرية عملت على توفير سكن آدمي لجميع المواطنين من خلال وحدات الإسكان الإجتماعي وملف القضاء على العشوائيات  خلال السنوات الماضية ".

 واكمل عصام شيحة:"  لم نر دولة في العالم تنقل المواطنين من العشوائيات لأماكن متحضرة والسكن فيها بشكل مباشر"، مضيفا:" والبرلمان الأوروبي انتقى المعلومات عن مصر من منظمات معادية للدولة المصرية والبيان غاب عنه الكثير من الإصلاحات التي حدثت في مر في هذا الملف ".

أعرب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال عن استيائه مما جاء بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏


وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏
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