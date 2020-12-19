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رياضة

هوكي سموحة يكتسح الجزيرة بتسعة أهداف نظيفة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:42 م
هوكي سموحة
هوكي سموحة
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حسام الحارتي
اكتسح فريق هوكي الرجال بنادى سموحة منافسه الجزيرة بنتيجة بتسعة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الشرطة، فى إطار مباريات دورى المحترفين.

سجّل أهداف سموحة محمد عادل ايزا "4 أهداف"، عمرو عبدالحليم، محمد ابو ضيف، احمد محمد ابراهيم، مصطفى منصور، محمد عرفان "المحترف الباكستانى".

يضم تشكيل سموحة:
إسلام الطويلة، مصطفى منصور، محمد فتحى، عمرو مرسى، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل، مصطفى دهب، إبراهيم أحمد، عمرو عبد الحليم، محمد أحمد، محمد ابو ضيف، زكريا السيد، معتز دهب، مروان نعينع، أسامه شعبان، عبد الرحمن السيد، مصطفى مجدى، محمد حسين، أحمد محمد، محمد علاء، محمد عبد الفتاح، زاهيد الله، محمد عرفان، محمد جمال، أحمد حاتم.

يتكون الجهاز الفني للفريق من:
المدير الفنى الكابتن السيد الهرم ، المدرب العام الكابتن محمد عادل، المدرب المساعد الكابتن طه عبد العظيم، مدرب حراس الكابتن محمد حميدو، مدرب الأحمال الكابتن رامى محمد، إصابات ملاعب د أحمد عرفة إبراهيم، مدير الفريق الكابتن محمود عبد العال.
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