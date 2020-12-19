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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف قدرات هواتف OnePlus 9 الفائقة.. و4 نصائح للحفاظ على عمر بطارية هاتفك

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:26 م
خبار التكنولوجيا
خبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:


كشفت تسريبات جديدة عن إطلاق  هواتف OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro من شركة وان بلس الصينية، بكاميرات فائقة الدقة تنافس أى هواتف أندرويد موجودة فى الأسواق، حيث ستعمل الكاميرات بمستشعرات وتقنيات تستخدمها الشركة للمرة الأولى.


أكدت شركة مايكروسوفت Microsoft، أمس الجمعة، أن شبكتها كانت من بين الآلاف المصابين ببرامج ضارة كهجوم قرصنة ضخم كان الهدف منها العديد من الوكالات الحكومية التي تعرضت للهجوم، وأشارت عملاقة التقنية الأمريكية إلى أن الجهات الفاعلة الروسية المحتملة وراء تلك الحملة.


أصبحت الهواتف الذكية ، ذات أهمية كبيرة بالنسبة للكثير من الأشخاص حول العالم، ونظرا لأهميتها الكبيرة يبحث البعض على كيفية جعل البطارية تدوم أطول لاسيما أثناء الاعتماد على الهاتف طوال الوقت في أو خارج المنزل، حيث لا يعرف المستخدمين كيفية جعل البطارية تدوم أطول مع الاستخدام الشاق لها طوال اليوم.


يعد إنستجرام Instagram، واحدا من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، وقد اكتسب شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، حصل من خلالها على أكثر من مليار مستخدم على مستوى العالم منذ إطلاقه في عام 2010.


قدمت العلامة التجارية الشهيرة ريلمي، تشكيلة X7 في 1 سبتمبر الماضي في الصين، لتطلق الآن هاتف Realme X7 Pro رسميا في تايلاند، وهو أول هاتف من السلسلة يغزو الأسواق الخارجية.


تعلن بعض التطبيقات مثل واتساب WhatsApp عن مدى خصوصيتها، وعلى الرغم من أن المنصة مجانية بشكل كامل ولا تقوم بعرض إعلانات على مستخدميها مقابل الخدمة، إلا أنها تجمع الكثير من بيانات المستخدم كما توضح ملصقات التغذية الخصوصية التي توفرها جميع التطبيقات المتاحة على متجر تطبيقات شركة أبل Apple في إطار الشفافية.


نشر اليوتيوبر الشهير "Random Stuff 2"، مراجعة غير رسمية لرائد سلسلة هواتف جلاكسي Galaxy القادم من سامسونج قبل شهر من الإعلان عنه، والذي سينطلق تحت اسم Samsung Galaxy S21+.


قال متحدث باسم شركة فيسبوك، إن تطبيق "واتساب" سيتيح لمستخدميه إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في النسخة المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العام المقبل.


أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، ميزة جديدة تسمح لمستخدمي محرك البحث من السيدات خاصة الذين يتطلعون إلى شراء مستحضرات التجميل أداة تسوق جديدة باستخدام تقنية الواقع المعزز، أثناء فترة الوباء ، تسمح لهن بتجربة منتجات المكياج بدلا من الذهاب إلى المتجر.
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