ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد ثروت يروج لفيلم ريما بالبوستر الرسمي لأبطاله.. مستنيكم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:16 م
فيلم ريما
فيلم ريما
Advertisements
محمد بدران
روج الفنان محمد ثروت لفيلمه الجديد «ريما»، الذي من المقرر عرضه في جميع دور العرض بداية من يوم 23 ديسمبر، وذلك من خلال نشر البوستر الرسمي لأبطال العمل.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، البوستر الرسمي لأبطال الفيلم، معلقا فيلم "ريما" في جميع دور العرض يوم 23/12/2020 مستنيكم 😍♥️"

أصدر المنتج السينمائي عمرو طنطاوي الاعلان الرسمي لفيلمه الجديد «ريما» استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي بدءا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 ديسمبر في مصر، ويوم الخميس بدول الخليج العربي والعراق والأردن ليفتتح بذلك موسم أفلام اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة «ريما» والتي تدرك ما لا يعرفه الاخرون،  نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل ابطال الفيلم لكن الاجابة ستظل لدى «ريما».

وتم الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم ريما،قبل انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 ولكن تم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"مستنيين رأيكم" علي ربيع يعلن بدء عرض فيلم الخطة العايمة في السينمات

محمد ثروت ناعيا والدة الشهيد أحمد منسي.. لقاؤكم في الجنة

الريد كاربت فن.. محمد ثروت يعلق على إطلالته فى مهرجان الجونة| شاهد

بعد مشاركته بمهرجان الجونة.. محمد ثروت: سلبية الحمد لله

محمد ثروت يحتفل بوصول إعلان فيلمه "عفريت ترانزيت "الى 10 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

مين عرف الحدوتة.. محمد ثروت يشوق جمهوره بصورة من أحد أعماله

ترشيحاتنا

إحالة طبيب شهير وعائلته للجنايات لاتهامهم بالكسب غير المشروع من تجارة الأعضاء

ظهور أعراض خطيرة على متلقي لقاح كورونا في أمريكا.. و"مستشفى شيكاغو" يوقف التطعيم

هل الموسيقى حرام.. الحبيب علي الجفري يجيب

يورجن كلوب يعاقب محمد صلاح بـ "الدكة" بسبب تصريحاته

تبدأ مساء الإثنين وتستمر 5 ساعات.. سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 397 عاما

وزير النقل: الانتهاء من طريق القاهرة - كيب تاون 2024 بتكلفة 26 مليار جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

الأكثر عرضة لكورونا .. 26 حالة صحية تجعلك مهددا بالإصابة

طريقة عمل سلطة البطاطس بالخردل