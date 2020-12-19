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محافظات

ترك 4 أولاد فى عمر الزهور.. شقيق المصري الغارق فى ليبيا يروي التفاصيل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:36 م
سعيد شهيد لقمة العيش
سعيد شهيد لقمة العيش ضحية غرق مركب
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الفيوم - نبيل أبو السعود

خيم الحزن على  أهالى قرية جبر التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا بالفيوم  ، عقب وصول    نبأ وفاة  سعيد عبد الحميد (37 سنة )  أحد باب القرية أثناء  سفره من ليبيا الى أيطاليا بطريقة هجرة غير شرعية ، مما ادى الى غرقه فى المياه الليبية  ، والعثور على جثته  طائفة  فى المياه الاقليمية بدولة ليبيا الشقيق .


يقول شقيقه حسن عبد الحميد سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحجر بمركز اطسا بالفيوم :  سعيد شقيقى متزوج ويعول 4 أولاد فى عمر الزهور  ، فهو يعمل فى ليبيا منذ عامين  ، ويعود كل 6 أشهر لزوجته وأولاده  ، فى أجازة لمدة شهر ، ثم يعود للسفر الى ليبيا  ، حيث يعمل فى مجال النقاشة .


واضاف :"وكنت اتابعه واطمئن عليه بالمحمول كل أسبوع  ، لكن منذ 15 يوما ، اتصلت به كعادتى معه ، فوجدت تليفونه مغلق  ، فدخل الشك فى قلبى ، لأنها ليست عادته معى" .


واوضح  حسن قائلا : "فوجئت بتليفون من ابن عمى الذى يعمل مع سعيد فى ليبيا يخطرنى بأن سعيد عثر على جثته طافية فى البحر الليبى مع جثث اخرى لبعض الشباب من سوهاج والفيوم  ، لم اتمالك نفسى، وسقط على الارض من شدة الحزن وسماعى خبر وفاة شقيقى سعيد" .


وأضاف : "علمت من ابن عمى  فى ليبيا بأن سعيد غرق فى المياه الليبية مع بعض الشباب من الفيوم وسوهاج  ، خلال استقلالهم مركب للسفر من ليبيا الى إيطاليا  ، الا ان شدة الرياح أدت الى انقلاب المركب وغرقهم جميعا  ، الى ان عثرت السلطات الليبية على جثامينهم تطفو على سطح المياه  ، وقامت فرق الإنقاذ النهرى الليبية بانتشالها وحملهم بسيارات الاسعاف الى مشرحة المستشفى الليبى" .


وحررت السلطات الامنية الليبية محضر بالواقعة ، واحيلت الى النيابة الليبية التى تولت التحقيق .


وأكد حسن بأن الجثمان لن يعود الا بعد 3 أيام لحين انهاء الاجراءات الليبية وشحن الجثمان على إحدى الطائرات لنقله الى الفيوم ، لدفنه فى مقابر العائلة بقرية جبر بمركز أطسا بالفيوم .


 

ترك 4 أولاد فى عمر الزهور.. شقيق المصري الغارق فى ليبيا يروي التفاصيل
ترك 4 أولاد فى عمر الزهور.. شقيق المصري الغارق فى ليبيا يروي التفاصيل
ترك 4 أولاد فى عمر الزهور.. شقيق المصري الغارق فى ليبيا يروي التفاصيل
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