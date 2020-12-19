ترك 4 أولاد فى عمر الزهور.. شقيق المصري الغارق فى ليبيا يروي التفاصيل

خيم الحزن على أهالى قرية جبر التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا بالفيوم ، عقب وصول نبأ وفاة سعيد عبد الحميد (37 سنة ) أحد باب القرية أثناء سفره من ليبيا الى أيطاليا بطريقة هجرة غير شرعية ، مما ادى الى غرقه فى المياه الليبية ، والعثور على جثته طائفة فى المياه الاقليمية بدولة ليبيا الشقيق .





يقول شقيقه حسن عبد الحميد سكرتير الوحدة المحلية لقرية الحجر بمركز اطسا بالفيوم : سعيد شقيقى متزوج ويعول 4 أولاد فى عمر الزهور ، فهو يعمل فى ليبيا منذ عامين ، ويعود كل 6 أشهر لزوجته وأولاده ، فى أجازة لمدة شهر ، ثم يعود للسفر الى ليبيا ، حيث يعمل فى مجال النقاشة .





واضاف :"وكنت اتابعه واطمئن عليه بالمحمول كل أسبوع ، لكن منذ 15 يوما ، اتصلت به كعادتى معه ، فوجدت تليفونه مغلق ، فدخل الشك فى قلبى ، لأنها ليست عادته معى" .





واوضح حسن قائلا : "فوجئت بتليفون من ابن عمى الذى يعمل مع سعيد فى ليبيا يخطرنى بأن سعيد عثر على جثته طافية فى البحر الليبى مع جثث اخرى لبعض الشباب من سوهاج والفيوم ، لم اتمالك نفسى، وسقط على الارض من شدة الحزن وسماعى خبر وفاة شقيقى سعيد" .





وأضاف : "علمت من ابن عمى فى ليبيا بأن سعيد غرق فى المياه الليبية مع بعض الشباب من الفيوم وسوهاج ، خلال استقلالهم مركب للسفر من ليبيا الى إيطاليا ، الا ان شدة الرياح أدت الى انقلاب المركب وغرقهم جميعا ، الى ان عثرت السلطات الليبية على جثامينهم تطفو على سطح المياه ، وقامت فرق الإنقاذ النهرى الليبية بانتشالها وحملهم بسيارات الاسعاف الى مشرحة المستشفى الليبى" .





وحررت السلطات الامنية الليبية محضر بالواقعة ، واحيلت الى النيابة الليبية التى تولت التحقيق .





وأكد حسن بأن الجثمان لن يعود الا بعد 3 أيام لحين انهاء الاجراءات الليبية وشحن الجثمان على إحدى الطائرات لنقله الى الفيوم ، لدفنه فى مقابر العائلة بقرية جبر بمركز أطسا بالفيوم .



