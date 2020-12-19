10 خطوات تجعلك تبني علاقات جيدة مع الآخرين

هناك العديد من الفوائد لوجود علاقة ممتازة مع الناس، أولًا ، عندما تكون جديرًا بالثقة ، فأنت مؤثر. تصبح شخصًا ذا سلطة يعرف الآخرون أنه يمكنهم القدوم إليه للحصول على المشورة ، نظرًا لأنك تقدم معلومات قيمة ، يمكن لأصدقائك وزملائك الانفتاح عليك بشأن احتياجاتهم.





وكشفا لموقع " POWER OF POSITIVITY" ، لبناء علاقة جيدة عندما تلتقي بأشخاص جدد :









استمع باهتمام للآخرين

سيكون من المفيد أن تستمع دائمًا أكثر مما تتكلم. لكي تكون متواصلًا فعالًا ، يجب أن تتأكد من التقاط كل كلمة من الطرف الآخر. لا تتحدث أبدًا مع الناس ، أو تقطعهم في منتصف الجملة ، أو تحاول التصرف وكأن أفكارك أو مشاعرك تتفوق على أفكارهم.





كن مستجيبًا للمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية

كم مرة اتصلت أو راسلت شخصًا ما فقط لتجاهل جهودك؟ عندما يحاول شخص ما الوصول إليك ، يجب أن ترد دائمًا في غضون 24 ساعة على الأكثر.





إنه أمر مسيء للغاية عندما يرى الآخرون أنك قد قرأت رسالتهم ولم تأخذ الوقت الكافي للرد. بالتأكيد ، أنت مشغول ، لكن الناس يخصصون وقتًا للأشياء التي تهمهم.





لا تبالغ أو تزين

لا يوجد شيء أسوأ من شخص يبالغ . يمكنك استخدام المبالغة في ثروتك أو معرفتك أو ممتلكاتك المادية. هل سبق لك أن كنت حول شخص ما لديه دائمًا شيء أفضل أو يعرف أكثر منك؟





الشفافية هي المفتاح

لا يوجد شيء أسوأ من شخص غير شفاف. هل سبق لك التعامل مع شركة حاولت إخفاء الرسوم؟ فكر في رحلتك الأخيرة إلى مكان لبيع السيارات لشراء سيارة. لديهم جميع أنواع الرسوم التي يضيفونها إلى سعر الشراء ، مما يؤدي فقط إلى زيادة التكلفة.





لا تستخدم صوت "مزيف"

لست بحاجة إلى أن تكون أي شيء آخر غير نفسك لكسب الناس. لا ترعىهم بصوت حلو مزيف. تجنب أيضًا استخدام كلمات مثل عزيزتي أو عزيزتي أو طفل.





أظهر الرحمة

هل ترى نفسك شخصًا عطوفًا؟ إذا كان ذلك يساعدك ، فحاول أن تتخيل نفسك في مكان شخص آخر للحظة. إذا حدث شيء فظيع لشخص تهتم لأمره ، يمكنك التعبير بشكل أفضل عن تعاطفك عندما ترى كيف ينظر إلى الأشياء.





التعاطف

عندما تكون أحاسيسهم ، وانت تأخذ التعاطف إلى مستوى جديد من خلال استيعاب المشاعر. سيثق الناس بك أكثر وسيعتبروك شخصًا أفضل عندما تفهمهم وموقعهم في الحياة.





اعترف بأخطائك

الجميع يرتكبون أخطاء في الحياة ، ولكن المفتاح هو أن تتعلم منهم أن تفعل الشيء نفسه مرة أخرى. هل سبق لك أن قادت سيارتك في مطعم للوجبات السريعة لترى أن الطلب كان خاطئًا عندما وصلت إلى المنزل؟ إذا اتصلت ، هل يمتلكون خطأهم واستبدلوا العنصر ، أم أنهم يحاولون التصرف كما لو كان الخطأ وقع عليك؟





حافظ على الأسرار

إذا أخبرك أحدهم بشيء ما بسرية ، فهل تخبر الآخرين أو تحمي سرهم بحياتك؟ إذا كنت ترغب في بناء علاقة مع الناس ، فعليهم أن يعرفوا أنه يمكنهم الاعتماد عليك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض القيل والقال أن ينتهك المعايير الأخلاقية والأخلاقية ، لذلك عليك التأكد من أن الناس يمكن أن يثقوا بك.





لا تكذب أبدًا أو تتلاعب بالآخرين

إذا كان عليك الكذب أو التلاعب بالآخرين للمضي قدمًا في الحياة ، فلن تبني الثقة. يمكنك تدمير أي سمعة لديك. الأشخاص المتلاعبون أنانيون ولا يضعون في الاعتبار سوى أجندتهم. كيف يمكنك إقامة علاقة تجارية أو شخصية مع شخص ما عندما تستخدم مثل هذه الأساليب النرجسية ؟



