البحر الأحمر تستعد لاحتفالات الكريسماس والعام الجديد.. إجراءات مشددة ضد الفيروس خلال الاحتفالات.. ولقاح كورونا يعطي قبلة الحياة للسياحة

عروض وخيم كبرى لتنظيم حفلات كبرى داخل كل فندق

تنظيم احتفالات صباحية تكون على شواطئها وفي مناطق السفاري

ارتفاع عدد الرحلات السياحية القادمة وعودة السياحة الألمانية

خبراء: الحركة ستشهد انفراجة قريبة جدا بعد وصول اللقاح









تستعد محافظة البحر الأحمر السياحية لاستقبال رأس السنة والعام الجديد، حيث استعدت فنادق ومنتجعات المحافظة لهذا الحدث الضخم.





وأطلقت الفنادق والمؤسسات السياحية، عروضا ومخيمات كبرى لتنظيم حفلات كبرى داخل كل فندق تشمل عروضا بجانب كل ما يخص الفلكلور المصري من رقصات إضافة إلى فلكور البحر الأحمر.





ويعد فلكور البحر الأحمر فرق السمسمية التي ارتفع أسعار حجزها خاصة بعد زيادة الإقبال عليها، كما أن هناك عددًا من الفنادق أعلنت عن تنظيم احتفالات صباحية فترات حتى الصباح وهو تكون على شواطئها وفى مناطق السفاري.





كما تزينت جميع الفنادق بأشجار الكريسماس التي أضاءت صالات الاستقبال بالفنادق والمطارات كى تكون المشهد الأول الذى يرونه السياح فور وصولهم للغردقة وأطلقت فنادق الغردقة عروضا ترويجية لجذب السياح المصريين والأجانب، خلال احتفالات رأس.





وعلى مستوى رحلات الطيران وعودة السياحة، كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، عن ارتفاع عدد الرحلات السياحية القادمة من بولندا مؤكدا أن هناك 5 رحلات بولندية ستصل بداية من الأسبوع المقبل إلى مطار الغردقة، بجانب الطيران الأوكرانى والسويسرى والبيلا روسى والصربى.





وأضاف المصدر أنه ستصل اليوم أول رحلة تابعة لشركة ايزى جيت من بيرلين واول رحلة ايركايرو من فرانكفورت قادمة الي مطار الغردقة.





كما كشفت مصادر بمطار مرسى علم الدولي، أن حسب الجداول المعلنة لحركة الطيران خلال الأسبوع المقبل هناك ارتفاع فى معدلات الوصول الأسبوعية للمطار من 6 رحلات إلى 12 رحلة أسبوعية، موضحا أن هناك ارتفاع فى أعداد الرحلات الوافدة للمطار من جميع الجنسيات.





وشملت الحركة ارتفاع فى عدد الرحلات البولندية ليصبح عددها 6 رحلات بولندية، و3 رحلات تشيكية، و2 من العاصمة الأوكرانية كييف، وأخرى من سويسرا وذلك بداية من الأسبوع المقبل، حيث يتم التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل المطار والتأكد من عدم دخول الركاب بدون تحليل ال pcr.





وتعليقا على ذلك قال الخبير السياحى عصام على ان الحركة ستشهد انفراجة قريبة جدا بعد وصول اللقاح وبدأ توزيعه على الدول المختلفة.





وأكد ان السياحة ستعود مجددا مع بداية العام الجديد، موضحا أن المنتجعات والفنادق والمزارات فى البحر الأحمر تتبع الإجراءات الاحترازية بدقة وبحذر شديد لسلامة النزلاء والعاملين به.



