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أخبار العالم

بعد مناوشات بين الجيش والمعتصمين.. الهدوء يعود للحمرا بلبنان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:29 م
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
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محمود نوفل
وقعت مناوشات بين عناصر من قوات الجيش اللبناني والطلاب المعتصمين في الحمرا أثناء محاولة الطلاب التوجه إلى المدخل الرئيسي للجامعة الأميركية وفق ماذكر موقع لبنان 24.

أوضح الموقع اللبناني ان الحركة في ‏شارع بليس في الحمرا مقطوع في شكل تام حاليا حيث هدأت الاوضاع بعد التوتر الذي حصل بين قوى مكافحة الشغب والجيش من جهة وتظاهرة طلابية من جهة أخرى. 


وكان المسيرة التي كانت قد انطلقت من ساحة الشهداء، في لبنان، وصلت في وقت سابق إلى شارع الحمرا الرئيسي حيث طالب المشاركون فيها بأن "لا يكون التعليم مرتبطا بالتجار والدولار"، ورددوا شعارات: "وحد صفك وحد صفك وكتفي بكتفك، ومهما قسطك يعلى ويعلى بيبقى صوتي أعلى وأعلى"، وسط انتشار للقوى الأمنية.

وتم استقدام تعزيزات إضافية من قوى الأمن الداخلي إلى المنطقة.
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