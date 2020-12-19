«الحب ليس سياحة»..كيف تسبب إغلاق كورونا فى تعطيل مشروعات الزواج حول العالم

عرضت فضائية الغد تقريرًا يرصد أنه مع بداية جائحة كورونا وإغلاق معظم المطارات ، خضع العالم لإجراءات صارمة تقيد حرية السفر ، حيث ألقت بظلالها على الكثير من قصص الحب الوليدة ، ومشاريع الزواج المستقبلية التي باتت غامضة .
وأضاف التقرير، أن
من بين هذه قصص الحب الوليدة ، الألماني " فليكس أوربازيك " ، وخطيبته
الأسترالية " أبريل " ، حيث نشر الألماني لافتة على موقع التواصل الخاص
به ، تنص على " لن يدوم الأمر أكثر من ثلاثة أشهر ، هكذا فكرت عندما صعدت
أبريل الطائرة متجهة إلى سيدني ".
وتابع التقرير ،
أن ودعت " أبريل " حبيبها في شهر " فبراير " الماضي بشكل مؤقت
، أو هكذا ظنت عائدة إلى مدينتها " سيدني " ، على وعد بلقاء قريب لإتمام
إجراءات زواجهما في ألمانيا .
ونوه التقرير، بأنه مع انتشار الفيروس ، وتمديد الإجراءات الاحترازية ، بات واضحًا أن زواج
أوربازيك وأبريل ، مرهون بالتغلب على الفيروس ، مشيرًا إلى أنه مع تخفيف قيود السفر
في بعض الدول الأوروبية ، ظهرت بادرة أمل لإتمام مشروع ارتباط الشريكين .
وأكمل التقرير ،
أن سرعان ما تهاوت طموحاتهم حول عش الزوجية ، والحياة المشتركة ، مضيفًا أن على
الرغم من فتح مطارات ألمانيا لاستقبال القادمين من الدول الأُخرى ، في إطار ضمانات
محددة ، إلا أن " أبريل " تظل حبيسة خلف المحيط في أستراليا ، نظرًا لأن
بلادها تمنع سفر مواطنيها إلى الدول التي تعاني من انتشار الوباء.
وأشار التقرير ، إلى الآن يجري أوربازيك اتصالات مع مؤسسات حكومية ، مطالبًا بالسماح لحبيبته بالسفر ، بعد تدشينه لحملة بعنوان " الحب ليس سياحة ".