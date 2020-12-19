«الحب ليس سياحة»..كيف تسبب إغلاق كورونا فى تعطيل مشروعات الزواج حول العالم

عرضت فضائية الغد تقريرًا يرصد أنه مع بداية جائحة كورونا وإغلاق معظم المطارات ، خضع العالم لإجراءات صارمة تقيد حرية السفر ، حيث ألقت بظلالها على الكثير من قصص الحب الوليدة ، ومشاريع الزواج المستقبلية التي باتت غامضة .





وأضاف التقرير، أن من بين هذه قصص الحب الوليدة ، الألماني " فليكس أوربازيك " ، وخطيبته الأسترالية " أبريل " ، حيث نشر الألماني لافتة على موقع التواصل الخاص به ، تنص على " لن يدوم الأمر أكثر من ثلاثة أشهر ، هكذا فكرت عندما صعدت أبريل الطائرة متجهة إلى سيدني ".





وتابع التقرير ، أن ودعت " أبريل " حبيبها في شهر " فبراير " الماضي بشكل مؤقت ، أو هكذا ظنت عائدة إلى مدينتها " سيدني " ، على وعد بلقاء قريب لإتمام إجراءات زواجهما في ألمانيا .





ونوه التقرير، بأنه مع انتشار الفيروس ، وتمديد الإجراءات الاحترازية ، بات واضحًا أن زواج أوربازيك وأبريل ، مرهون بالتغلب على الفيروس ، مشيرًا إلى أنه مع تخفيف قيود السفر في بعض الدول الأوروبية ، ظهرت بادرة أمل لإتمام مشروع ارتباط الشريكين .





وأكمل التقرير ، أن سرعان ما تهاوت طموحاتهم حول عش الزوجية ، والحياة المشتركة ، مضيفًا أن على الرغم من فتح مطارات ألمانيا لاستقبال القادمين من الدول الأُخرى ، في إطار ضمانات محددة ، إلا أن " أبريل " تظل حبيسة خلف المحيط في أستراليا ، نظرًا لأن بلادها تمنع سفر مواطنيها إلى الدول التي تعاني من انتشار الوباء.





وأشار التقرير ، إلى الآن يجري أوربازيك اتصالات مع مؤسسات حكومية ، مطالبًا بالسماح لحبيبته بالسفر ، بعد تدشينه لحملة بعنوان " الحب ليس سياحة ".