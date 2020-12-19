تحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة في حملة مكبرة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم السبت، عن غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة في حملة مكبرة بمراكز المحافظة الإدارية.





وأكد محروس، انه تم تنظيم حملة من إدارة التفتيش الصيدلي من خلال فرق التفتيش الصيدلي بالمديرية تمكنت من تفتيش 50 صيدلية، وجرى غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة بعد ضبط أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية وكميات أخرى غير قابلة للبيع.





وأوضح محروس، أن تنفيذ حملة تفتيش صيدلي ياتي في إطار دورها الرقابي على سوق الدواء و صلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية في جميع مراكز المحافظة الخمسة.

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من جانب آخر أعلن كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن اعتماد 3 ملايين جنيه دفعة أولى لتطوير الخدمات والمرافق بقرية المكس القبلي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بعد إدراج القرية بالمبادرة في أكتوبر الماضي ، موضحا أن هذا الاعتماد سيخصص لإقامة وحدة بيطرية، ووحدة صحية وجاري استكمال الاعتمادات المالية لاستكمال تنفيذ المبادرة بالقرية من خلال تنفيذ مشروعات خدمية تتضمن صرف صحي ومد خطوط مياه شرب نقية لمنازل القرية.

وأضاف ايراهيم ، انه سيجري من خلال المبادرة إقامة وحدة صحية ومطحن غلال ورصف طريق بطول 5 كيلومترات، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لهذه المشروعات والبدء في تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة الحالية ، لافتا الى أن قرية المكس القبلي هي الوحدة المحلية الثانية التي جرى إدراجها بمبادرة " حياة كريمة" حيث جرى تنفيذ المبادرة في قرى المرحلتين الأولى والثانية في الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين..

من ناحية اخري أعلنت محافظة الوادى الجديد، أسماء المقبولين بمسابقة الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على نتيجة الاختبارات التي أجرتها اللجنة التي تم تشكيلها من عدد من الأساتذة المختصين من كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف، حيث اعتمدت اللجنة في اختيار المقبولين، من بين 118 متقدما انطبقت عليهم الشروط وتم إجراء الاختبارات لهم، علي مجموعة من المعايير هي (السمات الشخصية - المؤهل الدراسي المناسب - تقدير المؤهل - الدراسات العليا - الاختبار التحريري - المقابلة الشخصية).

وتم قبول أسماء 24 متقدما من الذين اجتازوا جميع الاختبارات بأعلى الدرجات، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي للمركز، لحين الإعلان عن استكمال باقي التخصصات التي أوصت اللجنة بإضافتها لتقديم خدمة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.





ونوهت أنه على المقبولين الآتية أسماؤهم، التوجه يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 لاستكمال الإجراءات، مع فتح باب التظلمات اعتبارا من نفس التاريخ ولمدة أسبوعين.



