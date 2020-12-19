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رياضة

اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد الجودو بحصد ذهبيات بطولة أفريقيا في مدغشقر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:18 م
اللجنة الاوليمبية
اللجنة الاوليمبية
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قسم الرياضة
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين لحصول رمضان درويش وحاتم عبدالأخر على الميدالية الذهبية وحصول أحمد وحيد على الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا ال41 للجودو المقامة حاليا في مدغشقر.

وحقق رمضان درويش المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 100ك ، بينما حقق حاتم عبدالأخر المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 90 ك ، بينما حقق أحمد وحيد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن +100ك.

كان محمد محي حقق الميدالية الذهبية في وزن 73 ك ، ومحمد عبدالموجود حقق ذهبية وزن 66 ك ، ومحمد عبدالرحمن ذهبية وزن 81 ك ،ليصبح إجمالي الميداليات الذهبية 5 ذهبيات لمصر، وحقق أحمد علي فضية وزن 66 ك ، ومحمد عبدالعال فضية وزن 81 ك. 

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن سعادته بالنتائج المميزة التي يحققها منتخب الجودو في بطولة إفريقيا ال41 المقامة في مدغشقر مؤكدا أن الجودو المصري يخطى بخطى ثابتة نحو تحقيق الانجازات التي تتطلع لها مصر.
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