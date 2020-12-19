اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد الجودو بحصد ذهبيات بطولة أفريقيا في مدغشقر

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين لحصول رمضان درويش وحاتم عبدالأخر على الميدالية الذهبية وحصول أحمد وحيد على الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا ال41 للجودو المقامة حاليا في مدغشقر.
وحقق رمضان درويش المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 100ك ، بينما حقق حاتم عبدالأخر المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 90 ك ، بينما حقق أحمد وحيد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن +100ك.
كان محمد محي حقق الميدالية الذهبية في وزن 73 ك ، ومحمد عبدالموجود حقق ذهبية وزن 66 ك ، ومحمد عبدالرحمن ذهبية وزن 81 ك ،ليصبح إجمالي الميداليات الذهبية 5 ذهبيات لمصر، وحقق أحمد علي فضية وزن 66 ك ، ومحمد عبدالعال فضية وزن 81 ك.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن سعادته بالنتائج المميزة التي يحققها منتخب الجودو في بطولة إفريقيا ال41 المقامة في مدغشقر مؤكدا أن الجودو المصري يخطى بخطى ثابتة نحو تحقيق الانجازات التي تتطلع لها مصر.