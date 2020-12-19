شادي محسن: تقرير البرلمان الأوروبي عن وضع حقوق الإنسان في مصر مسيّس

قال شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك إنجازات وتطورات كثيرة في ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصة حقوق المرأة وتمكينها .





وأضاف شادي محسن في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه هناك خططا وطنية مهدت الطريق للمؤسسات السياسية في مصر لتمكين المرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.





وتابع شادي محسن: " تقرير البرلمان الأوروبي عن وضح حقوق الإنسان في مصر مسيس".





وأكمل شادي محسن: "نحن في حاجة إلى المزيد من العمل والتكاتف بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مصر لمتابعة الخطة الاستراتيجية لتقرير حقوق الإنسان في مصر ، مضيفا: "تقرير البرلمان الأوروبي لم ينظر لـ أنشطة منظمات حقوق الانسان في مصر".





ومن جانبه أعرب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال عن استيائه لما جاء بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر الذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏





وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، وكان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.