فخري الفقي: هناك إشادات دولية بالاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة..فيديو

قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الاسبق، إن الصندوق وافق علي صرف 1,67 مليار دولا لمصر لمواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مصر دخلت مع صندوق النقد الدولي منذ 6 أشهر في برنامج إصلاح هيكلي جديد ممول فيما يعرف بترتيب الاستعداد الائتماني بصندوق النقد الدولي.





وتابع مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق أن معظم الدول المشتركة في صندوق النقد الدولي تلجأ إلي الصندوق في حالة الأزمات ومواجهة الكوارث أول غيرها.





وأوضح الدكتور فخري الفقي أن إشادات دولية بالاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة لما حققناه من إنجازات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي.





وأوضحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، في بيان صادر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة (كوفيد-19)، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.



