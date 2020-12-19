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فخري الفقي: هناك إشادات دولية بالاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة..فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الاسبق، إن الصندوق وافق علي صرف 1,67 مليار دولا لمصر لمواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مصر دخلت مع صندوق النقد الدولي منذ 6 أشهر في برنامج إصلاح هيكلي جديد ممول فيما يعرف بترتيب الاستعداد الائتماني بصندوق النقد الدولي.

وتابع مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق أن معظم الدول المشتركة في صندوق النقد الدولي تلجأ إلي الصندوق في حالة الأزمات ومواجهة الكوارث أول غيرها.

وأوضح الدكتور فخري الفقي أن إشادات دولية بالاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة لما حققناه من إنجازات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، في بيان صادر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة (كوفيد-19)، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.

وأردفت تقول إن هناك بعض المخاطر التي لا تزال تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي؛ فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية، إلا أن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
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