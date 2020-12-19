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اقتصاد

لن يتكرر.. البنك المركزي العراقي يعدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:30 م
الدينار العراقي
الدينار العراقي مقابل الدولار
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قسم الاقتصاد
أعلن البنك المركزي العراقي اليوم تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي, بحيث أصبح الدولار الواحد يساوي ما بين 1470 - 1450 دينارا عراقيا.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان : بأن هذا التعديل تم في ضوء مداولات مكثفة أجراها خلال الأشهر الأخيرة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية تناولت الوضع الاقتصادي في البلاد عمومًا والأزمة المالية التي تمر بها بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية ، مبينا أن هذا الانخفاض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر.

وأضاف أن سعر الصرف أصبح 1450 دينارا لكل دولار يشترى من قبل وزارة المالية و1460 دينارا لكل دولار يباع للمصارف و1470 دينارا لكل دولار يباع للجمهور.

من جانبه أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في تصريح صحفي ، أن قرار تعديل سعر الصرف يحظى بتأييد القوى السياسية، مشيرا في الوقت نفسه أن هذا القرار هو أحد القرارات الصعبة التي اضطرت الحكومة لاتخاذه كونه يعالج جانبا كبيرا من الأزمة ويجنب العراق الوقوع في الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول أخرى، ويضمن حماية الاقتصاد العراقي .
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