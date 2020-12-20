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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي مد مصر بـ14 ألفا و400 ميجا من الطاقة في عامين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
قال النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إننا لدينا فى مصر إستراتيجية أن يكون لدينا قدرة على إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 20 % نهاية عام 2020 ، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستزيد إلى 40 % بحلول عام 2035.

وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر كان لديها نقص فى الطاقة ، إلا أن الرئيس السيسى استطاع خلال عامين أن يمد مصر بـ14 ألف و400 ميجا من الطاقة عن طريق إنشاء 3 محطات كهربائية ، وزار ألمانيا وتعاقد على شراء هذه المحطات بنفسه.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إنه سيتم استحداث استراتيجية جديدة للطاقة 2035 تشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، خاصة أن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب.

وتابع "شاكر"، أن هناك لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

كما تمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض فى الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائى مع قبرص و/ كريت باليونان.

وأضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التى تمتلكها مصر، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61%عام 2040.

يذكر أن الهيدروجين الأخضر عبارة عن وقود خال من الكربون، مصدر إنتاجه هو الماء، وتشهد عمليات الإنتاج فصل جزيئات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين بالماء، بواسطة كهرباء يتم توليدها مصادر طاقة متجددة.

والهيدروجين الأخضر يعمل على مكافحة الاحتباس الحراري، لأنه يعتمد على إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء.
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