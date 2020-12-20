تحقيق الإكتفاء الذاتي.. برلمانية توضح مزايا الاستثمار في الثروة الداجنة

قالت النائبة، جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن أسواق الثروة الداجنة في مصر، شهدت استقرارًا ومسارًا حافلًا بالنمو والازدهار خلال الشهور الماضية، خاصة من قبل منتجي الدواجن، لا سيما بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأن مصر ومزارعها خالية من أنفلونزا الطيور، مؤكدة أن القطاع نجح خلال الأعوام الماضية فى تحقيق أعلى إنتاجية بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي.





وشددت " الشربيني" ، فى تصريحات لـ" صدى البلد" ، علي ضرورة الحفاظ على المنتجين الحاليين وتوفير الدعم المناسب لهم ، بما يضمن لهم البقاء داخل المنظومة .





وأكدت أن حصول مصر على العديد من الجوائز العالمية باعتبارها إحدي المناطق المعزولة والخالية من مرض أنفلونزا الطيور، سيجعل المنظومة المصرية لصناعة الدواجن ، لديها القدرة على تحقيق مكاسب كبرى ، عندما يتم فتح باب التصدير للخارج، إلى جانب زيادة إنتاج الثروة الداجنة، و المشاركة فى الأمن الغذائي وانتاج البروتين للإنسان، بما يعود على المواطن المصري بالنفع، و إيجاد كل ما يتمناه من الثروة الداجنة .





وطالبت عضو لجنة الزراعة مراكز بحوث الثروة الداجنة بعمل المزيد من الدراسات والأبحاث لمربي الدواجن، وذلك للوقاية من انفلونزا الطيور وخاصة أن مصر آمنة من هذا الوباء ولم تعد موجودة .





جاء ذلك بعد أن التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعبدالله بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية احدى الإستثمارات السعودية في مصر والوفد المرافق له، في اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار ، وفي حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.





"القصير" أشاد بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر ، مؤكدا ان الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للانتاج الداجني حيث توفر فرص عمل وانتاج متميز بالاضافة الى انها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي.





وأعرب عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى ان الحكومة تسعى لإزالة كافة العقبات امام الاستثمار وخاصة الاجنبي المباشر ، وأشار إلى هناك اراضي جديدة مطروحة للاستثمار الداجني في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركات المصرية.





وأضاف القصير ان الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الامر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن مؤكدا ان لدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجني وان حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنية وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل كما ان مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1،3 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.





من جهته، اكد عبدالله بن سعود أبو حيمد أن شركة دواجن الوطنية توسعت في مصر معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات و المعايير الدولية وكانت البداية بشركة الوطنية لجدود الدواجن التي تأسست منذ أكثر من 30 عاما بغرض تربية جدود الدواجن لإنتاج سلالة أمهات دواجن عالية الجودة.





"ابو حيمد" أضاف ان حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 10 مليارات جنيه، وطبقت معايير أنظمة الجودة العالمية، مما مكنها من الحصول على العديد من الشهادات والجوائز العالمية في مختلف مراحل الإنتاج فضلا عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE منشأتها ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض أنفلونزا الطيور مما يؤهلها إلى المضي قدما فى التصدير بإعتبارها اكبر المؤسسات المتكاملة فى صناعة الدواجن فى الوطن العربى.





وأشاد " أبو حيمد" بدعم وزارة الزراعة للشركات المصرية إزاء تطلعاتها وتوسعاتها المستقبلية فضلا عن دعم ملف التصدير.