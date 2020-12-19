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هشام الخياط: اللقاح الصيني الأفضل وأكثر فاعلية وأمانا من فايزر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعدية، إن  اللقاح الصيني الافضل لانه  يعتمد على الأساليب التقليدية في انتاج اللقاحات المتعارف عليها .

وأضاف  هشام الخياط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية  عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الصين قامت بتطعيم مليون مواطن باللقاح  الصيني إلى الأن، واللقاح أمن وفعال".

وتابع هشام الخياط:"  لو اتاح لي الحصول على لقاح كورونا الصيني سوف أخذه على الفور ، ولقاح كورونا الصيني أفضل من لقاح فايزر الأمريكي".

 وتابع هشام الخياط:"  فايزر لديها مشكلة كبيرة لا نضمن مستوى التخزين والنقل لقاح كورونا لأن لقاح فايزر يحتاج إلى حفظه في سالب 70 درجة تحت الصفر ولكن اللقاح الصيني يمكن نقله في ثلاجات عادية ".

 واكمل هشام الخياط:" لقاح فايزر الامريكي عبارة عن جين او شفرة من شفرات الفيروس  ومن الممكن ان تؤثر بالسلب على اي خلية من خلايا الجسم،  ولكن اللقاح الصيني عبارة عن فيروس ميت ومماثل لنفس تقنية الوصول إلى لقاح شلل الأطفال".

وفي سياق متصل قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني المخصص لحجز لقاح كورونا "سينوفارم"، مشيرا إلى الموقع سيكون متاحًا للتسجيل قريبًا.

وأضاف "حسني"، أن الفئات ذات الأولوية ستدخل لتسجل على الموقع لحجز اللقاح، وسيتم التواصل معهم بتحديد الزمان والمكان لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة غير القادرين على الحركة؛ فسيتم إيصاله لهم في المنازل، وبحلول الربع الأول من العام المقبل سيكون غالبية الفئات ذات الأولوية حصلت على اللقاح.

وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الموقع الإلكتروني الجديد يحمل اسم "Eg covac"، وتمت صياغته بالكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وشئون إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة المشروعات العامة بالوزارة، مضيفا أن الموقع الجديد يتضمن تفاصيلا عن اللقاح الصيني ومميزاته، والأعراض الجانبية المحتملة.

تطلق وزارة الصحة والسكان، خلال ساعات، الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات الأطباء الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

ويحمل الموقع الإلكتروني الجديد، اسم "Egy Covac"، ومن المقرر أن يتم التسجيل عليه للحصول على لقاح فيروس كورونا.
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