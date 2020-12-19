توفير العملة الصعبة.. اقتصادية النواب تعدّد فوائد الاستثمار فى قطاع الدواجن

قال النائب، حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن سوق الدواجن في مصر حظيت بالكثير من الإستقرار في الأسعار وحركة التداول خاصةً في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا قد أدى إلى اختفاء شكاوى المواطنين من ارتفاع أو تأرجح الأسعار.









وأشار " السيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن مردود ذلك سيكون إيجابيًا علي الإقتصاد، مؤكدًا أن الإستثمار فى الثروة الداجنة من شأنه أن يحقق العديد من المزايا اهمها: تحقيق فرص عمل حقيقة مستديمة للشباب، إلى جانب توفير العملة الصعبة، نتيجة وجود فائض للتصدير.









وتابع عضو لجنة الشئون الإقتصادية حديثه:" أن هناك حالة من الرضا بين المواطنين عن أسعار سوق الطيور، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، وعدم اللجوء إلى الاستيراد الذي يسبب ارتفاع الأسعار وتغير حركة البيع والشراء.









جاء ذلك بعد أن التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعبدالله بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية احدى الإستثمارات السعودية في مصر والوفد المرافق له.









يأتى ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار ، كما حضر المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.









القصير أشاد بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر ، مؤكدا ان الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للانتاج الداجني حيث توفر فرص عمل وانتاج متميز بالاضافة الى انها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي، معربا عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.





كما ان الحكومة تسعى الى ازالة كافة العقبات امام الاستثمار وخاصة الاجنبي المباشر ، وأشار إلى هناك اراضي جديدة مطروحة للاستثمار الداجني في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركات المصرية.









وأضاف القصير ان الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الامر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن مؤكدا ان لدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجني وان حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل كما ان مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1،3 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.





من ناحيته اكد عبدالله بن سعود أبو حيمد أن شركة دواجن الوطنية توسعت في مصر معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات و المعايير الدولية وكانت البداية بشركة الوطنية لجدود الدواجن التي تأسست منذ أكثر من 30 عاما بغرض تربية جدود الدواجن لإنتاج سلالة أمهات دواجن عالية الجودة.





"ابو حيمد" أضاف ان حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 10 مليارات جنيه وطبقت معايير أنظمة الجودة العالمية، مما مكنها من الحصول على العديد من الشهادات والجوائز العالمية في مختلف مراحل الإنتاج فضلا عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE منشآتها ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض أنفلونزا الطيور مما يؤهلها إلى المضي قدما فى التصدير بإعتبارها اكبر المؤسسات المتكاملة فى صناعة الدواجن فى الوطن العربى.













كما أشاد " أبو حيمد" بدعم وزارة الزراعة للشركات المصرية إزاء تطلعاتها وتوسعاتها المستقبلية فضلا عن دعم ملف التصدير.