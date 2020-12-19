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رياضة

الدوري الإيطالي.. هيلاس فيرونا يعود بنقطة بعد التعادل أمام فيورنتينا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:03 م
لقاء هيلاس فيرونا
لقاء هيلاس فيرونا وفيورنتينا
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حسام الحارتي
سقط هيلاس فيرونا اليوم في فخ التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه فيورنتينا على ملعب فلورنسا في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي .

وتقدم هيلاس فيرونا بهدف مبكرا في الدقيقة "8"، عن طريق اللاعب ميجيل فيلوسو من ركلة جزاء الا أن أصحاب الأرض أدراكوا التعادل بنفس الطريقة عن طريق دوسان فالهوفيتس في الدقيقة "19".

وتعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي لا يعرف فيها هيلاس فيرونا  طعم الفوز بعد خسارته في الجولة الماضية من سامبدوريا.

وبهذه النتيجة بات للضيوف 20 نقطة في المركز السابع أمام الـ"فيولا"، فما يزال موقفه متأزم رغم نقطة التعادل، إذ ما يزال في المركز الـ17 بعد أن أصبح له 11 نقطة.
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