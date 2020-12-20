برلماني عن طريق كيب تاون: يسهم فى توسع الشريان النقلي داخل وخارج الحدود

أشاد النائب، حسين فايز أبو الوفا عضو لجنة النقل بالبرلمان، بجهود وزارة النقل ومتابعة سير عملية التطور وذلك فى إطار التوسعات التي تشهدها مصر داخل المدن وخارجها ، مشيرًا إلى أن سعيها فى ربط القاهرة بمجاورتها من المحافظات على المحيط الداخلى، وصولًا إلى الجمهوريات القريبة منها كالسودان وكافة الأماكن التى تربطنا بها صلة نهرية، سيسهم فى فتح آفاق جديدة لفرص العمل ، وتحقيق التنمية الشاملة.





وأشار عضو لجنة النقل فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن مشروع القاهرة_ كيب تاون، له مزايا عدة ، أهمها: التوسع في الشريان النقلي داخل وخارج حدود مصر، زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر و ما يجاورها من دول جنوب أفريقيا، وكذا تسهيل حركة النقل البري وضمان سير عملية النقل بعيدًا عن الاختناقات المرورية، مع سرعة وصول البضائع في زمن قياسي وسريع ، إلى جانب فتح آفاق جديدة ، وتبادل الخبرات بين مصر والدول المجاورة ، سواء فى مجال الزراعة أو الصناعة ، كما أنه سيسهل من عملية التعاقدات بين المستثمرين في شتي المجالات ، مما يعود بالنفع علي الإقتصاد المصري.





وأكد عضو لجنة النقل على أن وجود طريق بهذه الكفاءة، سيسهم فى عودة النقل النهري مرة أخري ، تخفيف العبء على الحركة المرورية ، إلى جانب الحد من مشكلة التلوث، مؤكدًا على أن هذا فكر تنموي يعمل تحت قيادة سياسية رشيدة، ومصر دائمًا فى تقدم.





جاء ذلك بعد أن كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النقل النهري لتعزيز كفاءة منظومة النقل النهري لتنشيط نقل البضائع نهريًا لدعم الاقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لافتا إلى أن النقل النهري صديق للبيئة ورخيص، ومع ذلك ظل مهملا لعشرات السنين.









جاء ذلك يوم، السبت، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا"، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة لفيف من وزراء الحكومة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول وكبار المسئولين بالقطاعات الاقتصادية وقيادات البنوك ورجال الصناعة المستثمرين وخبراء الاقتصاد.





وأكد الوزير أن وظيفة وزارة النقل تخطت نقل الأفراد والبضائع إلى التركيز على مفهوم التنمية المستدامة والشاملة للدولة، في ضوء خطة واضحة للحكومة المصرية، وذلك من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق لخلق تنمية صناعية زراعية سكانية، فضلا عن رفع كفاءة الموانئ وزيادة عددها لتشجيع التصدير وربط مناطق التنمية بمناطق الاستهلاك لتشجيع التجارة وجذب العملة الصعبة.





ولفت إلى أن تطوير السكة الحديد لا يستهدف نقل الركاب والبضائع فحسب، بل لربط تجمعات التنمية الجديدة بشبكة مواصلات، تسهل النمو وخلق مناطق تنموية جديدة وتحفيز الصناعة والتجارة والتصدير، مع التركيز على مفهوم النقل الأخضر واستخدام القطارات الكهربائية الصديقة للبيئة.





وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار المحلي وتعزيز القطاع الخاص، لتشجيع المنتج المصري لتصنيع عربات القطارات والمترو من مصر، لافتا أنه لأول مرة تعمل 4 شركات مصرية حاليا لإنشاء الخط الرابع للمترو، وكذلك القطار السريع والمونوريل تعمل على إنشائها شركات مصرية.





ونوه بأنه في إطار خطة الحكومة لتقوية وتنمية الاقتصاد بشكل شامل ومستدام، سيتم إنشاء أول ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر من 9 موانئ جافة سيتم إنشاؤها في مصر لتسهيل تداول البضائع في المناطق اللوجستية وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وتخفيف الضغط على الموانئ، مشيرا إلى خطة الحكومة لتطوير الموانئ عن طريق زيادة عدد الأرصفة وعمق الممرات الملاحية.





وقال الوزير إن مشروع طريق "القاهرة - كيب تاون" يأتي لربط مصر بمحيطها الإقليمي بطول 10228 كيلو مترا، يتم تنفيذ 1166 كيلو مترا داخل مصر بتكلفة حوالي 26 مليار جنيه يتم توفيرها من ميزانية الدولة، ومن المقرر أن ينتهي بحلول 2024، مضيفا أن الطريق الجديد ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة في اتجاه أسوان، مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.



