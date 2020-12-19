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بين 5 دول في العالم .. عزة مصطفى: أبو العينين أكد قوة ونمو الاقتصاد خلال جائحة كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:13 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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هاني حسين
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع حضره النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب وعدد من الوزراء.

وأضافت  عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أبو العينين  قدم  الشكر للقيادة السياسية على مجهوداتها في مشروعات التنمية المختلفة  كما وجه التحية للحكومة على مواجهة ازمة كورونا.

وتابعت عزة مصطفى:"  أكد ابو العينين ان مصر أحد اكبر 5 دول في العالم حققت نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا ".

ومن جانبه أكد  النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن الحكومة استطاعت فى وقت قصير أن تحقق نتائج كثيرة وكسبت ثقة الشعب وتؤدى رسالة عصرية، موجهًا تحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ورفاقه، قائلًا " الحكومة قامت بإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية"، وتعمل على الانطلاق نحو رؤى مستقبل ونحو طموحات رسمها القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى.

وتابع  النائب محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث عن مصر كل الإنجازات اختزلها فى عبارات رقيقة وقال" ان كل ما تم خطوة من الف خطوة وهذه رسالة فكرية عميقة جدًا"، توضح رؤى القائد وتخاطب العالم كله بلغة العصر لغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.

وأكد أن التحدى كبير ويضع مسئولية كبيرة جدًا ليس فقط على الحكوميين بل على كل افراد الشعب، مشددًا على أن  مصر تبنى الإنجازات، مؤكدًا أن  ما تحقق فى السنوات الستة الماضية لم يكن سيتحقق فى 30 سنة.
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