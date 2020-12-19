بعد هدفه في شباك فالنسيا .. ميسي يعادل رقم بيليه بـ 643 هدفا

عادل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسبانى، الرقم القياسى المسجل باسم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، كأكثر لاعب سجل أهدافا مع فريق واحد فى تاريخ كرة القدم.





أحرز ميسي هدف تعادل البارسا أمام فالنسيا فى المباراة المثيرة المقامة حاليًا على ملعب "كامب نو " ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".





وجاء هدف البرغوث بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بعد متابعة للكرة بعد إهداره ركلة جزاء تصدى لها دومينيك حارس فالنسيا.