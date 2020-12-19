ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد هدفه في شباك فالنسيا .. ميسي يعادل رقم بيليه بـ 643 هدفا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:12 م
ميسي
ميسي
Advertisements
مجدي سلامة
عادل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسبانى، الرقم القياسى المسجل باسم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، كأكثر لاعب سجل أهدافا مع فريق واحد فى تاريخ كرة القدم.

أحرز ميسي هدف تعادل البارسا أمام فالنسيا فى المباراة المثيرة المقامة حاليًا على ملعب "كامب نو" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء هدف البرغوث بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بعد متابعة للكرة بعد إهداره ركلة جزاء تصدى لها دومينيك حارس فالنسيا.

وبعد هذا الهدف رفع ميسي رصيده إلى 643 هدفا فى المباريات الرسمية التى خاضها فى مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات بقميص برشلونة وذلك منذ عام 2004 حين ظهر لأول مرة مع الفريق الأول من البلوجرانا وعلى مدار 748 مباراة.

وكان بيليه ينفرد بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر تهديفا مع نادى واحد برصيد 643 فى 656 مباراة مع سانتوس على مدار 19 عامًا، وحدث ذلك قبل أن يغادر الأسطورة البرازيلى ناديه عام 1974 من أجل الانضمام إلى نيويورك كوزموس الأمريكي، وظل هذا الرقم صامدا منذ 46 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يرغب في البقاء.. تحول مفاجئ بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

عودة ميسي وبوسكيتس ودي يونج.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا

الدوري الإسباني.. برشلونة في مهمة تصحيح المسار أمام أوساسونا

الدوري الإسباني .. موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقناة الناقلة

الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على أوساسونا 2- صفر في الشوط الأول.. فيديو

الدوري الإسباني.. لويس سواريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام إلتشي

ترشيحاتنا

قناة الأهلي ترد على مدحت شلبي وتوضح له الفارق بين رمضان صبحي وأحمد فتحي

إصابة ديمة بياعة بـ فيروس كورونا .. فيديو

إيراني وثنائي أمريكي ينافسون بيج رامي فى مستر أوليمبيا 2020 .. صور

استهتار.. خيري رمضان: الشيشة كارثة كبيرة وموجودة في كافيهات كتير..فيديو

منع المطربين والراقصات.. البحر الأحمر تلغي التعاقدات الخاصة بـ احتفالات رأس السنة

وزير النقل: الانتهاء من طريق القاهرة - كيب تاون 2024 بتكلفة 26 مليار جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجر صحي بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»