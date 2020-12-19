بعد هدفه في شباك فالنسيا .. ميسي يعادل رقم بيليه بـ 643 هدفا

عادل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسبانى، الرقم القياسى المسجل باسم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، كأكثر لاعب سجل أهدافا مع فريق واحد فى تاريخ كرة القدم.
أحرز ميسي هدف تعادل البارسا أمام فالنسيا فى المباراة المثيرة المقامة حاليًا على ملعب "كامب نو" ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".
وجاء هدف البرغوث بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بعد متابعة للكرة بعد إهداره ركلة جزاء تصدى لها دومينيك حارس فالنسيا.
وبعد هذا الهدف رفع ميسي رصيده إلى 643 هدفا فى المباريات الرسمية التى خاضها فى مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات بقميص برشلونة وذلك منذ عام 2004 حين ظهر لأول مرة مع الفريق الأول من البلوجرانا وعلى مدار 748 مباراة.
وكان بيليه ينفرد بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر تهديفا مع نادى واحد برصيد 643 فى 656 مباراة مع سانتوس على مدار 19 عامًا، وحدث ذلك قبل أن يغادر الأسطورة البرازيلى ناديه عام 1974 من أجل الانضمام إلى نيويورك كوزموس الأمريكي، وظل هذا الرقم صامدا منذ 46 عامًا.