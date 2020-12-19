ظاهرة غريبة.. نادٍ مصري يعرض لاعبا للبيع أون لاين

قام نادى منتخب السويس بعرض لاعبه مصطفي فرغلي للبيع عبر الصفحة الرسمية للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في ظاهرة غريبة.





وقال اشرف خضر المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بمنتخب السويس في تصريحات خاصه لصدي البلد : اللاعب دائم الغياب عن التدريبات منذ بداية الموسم ويتحجج بأسباب كثيرة وانا رفضت ذلك وتحدثت معه واقنعته بالتركيز مع الفريق .





واضاف اللاعب يريد البقاء في القاهرة بشكل مستمر وخوض التدريبات فقط وبالطبع رفض ذلك لأن النادي بوفر جميع احتياجات اللاعبين وسكن خاص بهم لأراحتهم قبل المباريات وهو رفض ذلك دون سبب محدد .





واختتم اشرف خضر تصريحاته : اللاعبين يركزون الموسم الحالي لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز ولن نتخلي عن ذلك ولن اسمح أن يعكر صفو هذا التركيز أحد